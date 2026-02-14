sábado, febrero 14, 2026
Poder Adquisitivo de la Población Sigue Debilitándose Ante la “Cuesta de Enero”

*Expertos Afirman que Inflación se Mantiene en 3.79%.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero del 2026.- Aunque la inflación registrada en enero de 2026 se ubicó en 3.79 por ciento, cifra prácticamente alineada con la proyección anual del 3.80 por ciento y en equilibrio con el comportamiento de 2025, la percepción ciudadana apunta a otra realidad: el dinero rinde menos.
Así lo explicó Fidel Moreno De los Santos, contador público certificado fiscal y socio de AFJ Consultores, quien señaló que hablar de inflación implica analizar dos dimensiones: la estadística oficial y el impacto directo en el consumidor. “Una cosa es el dato que publica el gobierno y otra muy distinta cómo lo siente la gente en el bolsillo. Hoy, con el mismo importe, compramos menos productos”, afirmó.

El especialista detalló que el inicio de año concentra diversos factores que presionan la economía familiar. El aumento al salario mínimo suele venir acompañado de ajustes en precios de bienes y servicios. Además, en enero se cubren obligaciones como el impuesto predial, derechos vehiculares y otros pagos anuales que representan una carga adicional.
Esta combinación provoca que la llamada “cuesta de enero” se prolongue incluso hasta febrero, marzo y, en algunos casos, hasta mediados de año,Y estima que la estabilidad podría comenzar a percibirse hacia julio, siempre y cuando no haya incrementos desmedidos en precios.
Ante este panorama, recomendó a la ciudadanía elaborar un presupuesto realista basado en ingresos efectivos y llevar un control detallado de gastos, incluyendo los llamados “gastos hormiga”. “El objetivo es ajustar el nivel de vida a los ingresos reales y evitar caer en endeudamientos impagables”, subrayó.
Finalmente, destacó que el control de precios y políticas económicas responsables serán clave para evitar que la inflación oficial termine alejándose de la percepción social que hoy domina en los hogares mexicanos. EL ORBE/ JC

En Tuxtla Chico, Inaugura ERA Selectivo Estatal de Futbol, Rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026
Productores de Maíz del Soconusco Solicitan Respaldo del Gobierno Estatal
