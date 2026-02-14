sábado, febrero 14, 2026
Productores de Maíz del Soconusco Solicitan Respaldo del Gobierno Estatal

*Ante la Caída de Precios.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero de 2026.- Productores de maíz de la región del Soconusco expresaron su preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector, derivada de los bajos precios del grano, lo que ha puesto en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias dedicadas a esta actividad fundamental para el consumo local y nacional.
Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos de la región, señaló que el maíz es un cultivo estratégico para la alimentación y la economía del Estado, por lo que confían en que las autoridades estatales continuarán implementando acciones para garantizar condiciones justas de comercialización, como ya se ha hecho en otros municipios de Chiapas.

Los productores reconocieron la buena voluntad del Gobernador del Estado, quien ha manifestado su interés en respaldar al campo chiapaneco mediante precios de garantía que permitan la recuperación del sector, como el apoyo otorgado a los productores del municipio de Villaflores.
En ese sentido, solicitaron que este respaldo pueda extenderse a todas las regiones productoras, incluyendo Tapachula y el Soconusco.
Uno de los principales retos que enfrentan los agricultores de la zona es la falta de centros de acopio, situación que los ha obligado a vender su cosecha a intermediarios, muchas veces en condiciones desfavorables.
Aun así, reiteraron su confianza en que las autoridades estatales y federales atenderán esta necesidad para fortalecer la cadena productiva y comercial del maíz.
Los productores destacaron que su compromiso es seguir trabajando de manera responsable para contribuir al desarrollo del país, garantizar la seguridad alimentaria y llevar sustento a sus familias.
Subrayaron que apuestan por el diálogo institucional y la colaboración con los tres niveles de Gobierno, evitando cualquier tipo de confrontación.
Finalmente, hicieron un llamado respetuoso a los representantes populares para que continúen acompañando al sector agrícola con políticas públicas que fortalezcan al campo, convencidos de que el bienestar de los productores se traduce en beneficios directos para la economía regional y estatal.

