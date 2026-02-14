Transportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Media y Alta de Tapachula

——-

Afirman que Agrupaciones que no Pertenecen a la Zona Intentan Acaparar las Rutas

——-

Exhortaron a la SMyT a que Realice Operativos de Verificación Para Mantener la Estabilidad en el Gremio

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero de 2026.- Transportistas y habitantes de comunidades de la zona media y alta de Tapachula se manifestaron la mañana de este viernes para denunciar presuntas irregularidades en la operación del servicio público y la invasión de rutas por parte de cooperativas externas.



La movilización fue encabezada por la lideresa social y transportista Nory Pérez Vázquez, quien señaló que desde hace años los trabajadores locales prestan el servicio en caminos de difícil acceso y ahora enfrentan la competencia de agrupaciones que, aseguran, no pertenecen a la zona.De acuerdo con los inconformes, unidades vinculadas a las cooperativas Ámbar de Chiapas, Soconusco, Chicharras y Jaspe han comenzado a operar en comunidades como 5 de Mayo, Salvador Urbina, El Edén y San Antonio, lo que afirman afecta directamente a quienes históricamente han cubierto esas rutas.Durante la protesta también se expuso la presunta solicitud de pagos económicos a propietarios de vehículos para integrarse a determinadas cooperativas, situación que consideran irregular y que, señalan, impacta la economía de las familias transportistas.Las y los manifestantes subrayaron que su movimiento es pacífico, su principal objetivo es defender su fuente de empleo y garantizar un servicio ordenado en beneficio de las comunidades de la zona media y alta del municipio.El grupo hizo un exhorto a la Secretaría de Movilidad y Transporte y al Gobierno del Estado para que revisen la legalidad de las concesiones en las fracciones Galeras, Las Palmas, El Retiro y Urbina.Pidieron una investigación que permita identificar a los concesionarios autorizados y establecer reglas claras para la operación del transporte en la zona alta, con el fin de evitar conflictos y brindar certeza tanto a los trabajadores como a los usuarios. EL ORBE/ Mesa de Redacción