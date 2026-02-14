sábado, febrero 14, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTransportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Media y Alta de...
Local

Transportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Media y Alta de Tapachula

0
17

——-
Afirman que Agrupaciones que no Pertenecen a la Zona Intentan Acaparar las Rutas
——-
Exhortaron a la SMyT a que Realice Operativos de Verificación Para Mantener la Estabilidad en el Gremio

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero de 2026.- Transportistas y habitantes de comunidades de la zona media y alta de Tapachula se manifestaron la mañana de este viernes para denunciar presuntas irregularidades en la operación del servicio público y la invasión de rutas por parte de cooperativas externas.

La movilización fue encabezada por la lideresa social y transportista Nory Pérez Vázquez, quien señaló que desde hace años los trabajadores locales prestan el servicio en caminos de difícil acceso y ahora enfrentan la competencia de agrupaciones que, aseguran, no pertenecen a la zona.
De acuerdo con los inconformes, unidades vinculadas a las cooperativas Ámbar de Chiapas, Soconusco, Chicharras y Jaspe han comenzado a operar en comunidades como 5 de Mayo, Salvador Urbina, El Edén y San Antonio, lo que afirman afecta directamente a quienes históricamente han cubierto esas rutas.
Durante la protesta también se expuso la presunta solicitud de pagos económicos a propietarios de vehículos para integrarse a determinadas cooperativas, situación que consideran irregular y que, señalan, impacta la economía de las familias transportistas.
Las y los manifestantes subrayaron que su movimiento es pacífico, su principal objetivo es defender su fuente de empleo y garantizar un servicio ordenado en beneficio de las comunidades de la zona media y alta del municipio.
El grupo hizo un exhorto a la Secretaría de Movilidad y Transporte y al Gobierno del Estado para que revisen la legalidad de las concesiones en las fracciones Galeras, Las Palmas, El Retiro y Urbina.
Pidieron una investigación que permita identificar a los concesionarios autorizados y establecer reglas claras para la operación del transporte en la zona alta, con el fin de evitar conflictos y brindar certeza tanto a los trabajadores como a los usuarios. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Transportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Media y Alta de Tapachula
Artículo anterior
Productores de Maíz del Soconusco Solicitan Respaldo del Gobierno Estatal
Artículo siguiente
Amor por Tapachula que se Traduce en Obras, con el Liderazgo de ERA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con éxito se realiza la carrera «Para el Amor no hay Obstaculos»

Al Instante staff - 0
*Se contó con la presencia del Gobernador del Estado Dr. Eduardo Ramírez Aguilar y su familia. Tapachula, Chiapas a14 de febrero 2026.- Entre pasos firmes...
Leer más

Feliz Dia del Amor y de la Amistad #ElOrbe

Al Instante staff - 0
Leer más

Exitosa 6ª Carrera Familiar del Colegio Miguel Hidalgo

Al Instante staff - 0
El Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula realizó con éxito la 6ª edición de la “Carrera Familiar Pbro. Ezequiel Nieto Fuenlabrada 2026”, reuniendo a alumnos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV