Amor por Tapachula que se Traduce en Obras, con el Liderazgo de ERA

*Yamil Melgar Agradece al Gobernador por la Transformación de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 13 de febrero de 2026.Tapachula agradece y reconoce el firme respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien este día encabezó la inauguración del Centro Ecoturístico Pozuelos y el arranque de obra de la calle 17 Poniente–Oriente, una intervención integral que contribuirá a transformar la imagen urbana de Tapachula, capital económica del estado.

Estas acciones reflejan una visión de desarrollo que impulsa el turismo, fortalece la infraestructura y consolida el crecimiento ordenado de la ciudad.
El presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que Tapachula recibe el corazón y el amor del gobernador Eduardo Ramírez, así como su compromiso permanente con esta tierra, subrayando que su liderazgo está haciendo posible obras que cambian el rostro de la ciudad y generan bienestar para las familias tapachultecas.
Tapachula avanza con el acompañamiento del Gobierno del Estado y con proyectos que marcan rumbo, transforman espacios y construyen futuro. Boletín Oficial

