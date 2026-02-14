Trump Insiste en Posible Ataque Terrestre a Cárteles en México, Colombia y Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump respondió que «no se preocupan por eso» ante posibles ataques contra los cárteles en México, Colombia y Venezuela.

El mandatario respondió antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde más tarde se reunió con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro.

Mientras hablaba con los periodistas en la Casa Blanca, el mandatario también fue cuestionado si los cárteles o posiblemente otro «Estado-nación» podrían estar involucrados en la desaparición de Nancy Guthrie, mamá de la presentadora de la NBC Savannah Guthrie.

«Aún no se puede decir eso», dijo Trump a las afueras de la Casa Blanca, respondiendo a una pregunta de Jacqui Heinrich, de Fox News. «Es un poco pronto».

«Pero se trata de alguien que o bien sabía muy bien lo que hacía, o bien era un completo aficionado. En cualquier caso, no es una buena situación», añadió Trump. SUN