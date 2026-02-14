Pone en Marcha ERA la Rehabilitación Integral de la Calle 17 Poniente-Oriente en Tapachula

El Mandatario Precisó que el Proyecto Será Ejecutado por Constructoras Locales

Se Trabaja en la Modernización y Prosperidad de la “Perla del Soconusco”

También Encabezó la Inauguración de la Obra de Embellecimiento Turístico de Laguna Pozuelos.

*EL MANDATARIO ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN DE 137 MDP PARA LA MEJORA INTEGRAL DE ESTA IMPORTANTE VÍA, LA CUAL BENEFICIARÁ A MÁS DE 36 MIL HABITANTES DE MANERA DIRECTA.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de pavimentación y mejoramiento integral de la Calle 17 Poniente-Oriente, en Tapachula, con una inversión superior a 137 millones de pesos, en beneficio de 63 mil habitantes. Señaló que esta obra, considerada una de las más relevantes del gobierno de la Nueva ERA, contribuirá al embellecimiento de la imagen urbana y fortalecerá la movilidad, el desarrollo y la transformación de la Perla del Soconusco.



Ante habitantes y representantes de los sectores productivos y organismos empresariales de la región, el mandatario destacó que la modernización de esta vialidad responde al compromiso asumido con el pueblo de Tapachula. Precisó que el proyecto será ejecutado por constructoras locales y cumplirá con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad, lo que favorecerá las actividades sociales, económicas y turísticas.“Esta obra es muy importante para Tapachula porque es una de las puertas de entrada desde la hermana República de Guatemala. Somos un gobierno que hace las cosas bien. Lo digo con mucha franqueza, nosotros hacemos obras de calidad porque el dinero público se invierte con honradez, honestidad y con mucho amor al pueblo. Seguiremos trabajando de la mano y dando todo por la prosperidad de Tapachula”, expresó.Ramírez Aguilar aseguró que continuará coordinando esfuerzos con las autoridades municipales para impulsar acciones en favor del sector laboral y avanzar en la consolidación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula, con el propósito de incentivar nuevas inversiones que se traduzcan en mayor productividad, competitividad y generación de empleos bien remunerados.Como parte de la gira, el gobernador encabezó también la inauguración de la obra de embellecimiento turístico de Laguna Pozuelos, en la comunidad de Barra de Cahoacán, que contempló el fortalecimiento del embarcadero, con una inversión superior a 2.7 millones de pesos y que beneficiará a más de 217 mil personas. En este contexto, refrendó el compromiso de su administración de respaldar a los sectores turístico y pesquero de Tapachula y de las distintas regiones del estado.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que la rehabilitación integral de la Calle 17 Poniente-Oriente, ejecutada con mano de obra local, no es una obra improvisada, sino un proyecto que permitirá a la población acceder a servicios básicos dignos, al tiempo que mejorará la movilidad y la seguridad, ya que actualmente presenta baches y tuberías de asbesto con más de 40 años sin mantenimiento. Añadió que el Ayuntamiento intervendrá fachadas de viviendas y comercios, además de optimizar el dren pluvial.En cuanto al fortalecimiento del Embarcadero Laguna Pozuelos, informó que se reconstruyó la palapa, la cocina y los servicios sanitarios, además de habilitar el acceso para personas con discapacidad, entre otras acciones. Manifestó su disposición de seguir impulsando obras de calidad que generen bienestar y desarrollo económico en la zona.El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, resaltó que la recuperación de Laguna Pozuelos, tras décadas de abandono, marca un precedente al tratarse de un espacio emblemático para la convivencia de las familias de Tapachula y un atractivo estratégico para los cruceros que arriban a Puerto Chiapas. Sostuvo que con la llegada de la Nueva ERA, proyectos turísticos antes estancados hoy se concretan en beneficio de las y los chiapanecos. Añadió que el turismo representa desarrollo social y sustento para las comunidades, y convocó a las y los beneficiarios a preservar el espacio y ofrecer servicios de calidad a quienes lo visitan.El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para iniciar la pavimentación de una de las vialidades más importantes del municipio, así como para rehabilitar la Laguna Pozuelos. Consideró que estas acciones estratégicas fortalecerán la conectividad, impulsarán el desarrollo económico y social, elevarán la calidad de vida, promoverán el turismo sustentable, protegerán el entorno natural y abrirán nuevas oportunidades para las familias.En representación de las y los beneficiarios de la pavimentación, María del Carmen Guzmán Hernández destacó el liderazgo humanista del gobernador Eduardo Ramírez, a quien describió como un mandatario que trabaja con amor y compromiso por su pueblo. Afirmó que su visión contribuye a mejorar la calidad de vida no solo en Tapachula, sino en todo Chiapas, al atender de manera directa las necesidades de la población.Por su parte, el presidente de la Sociedad Cooperativa Laguna Pozuelos, Octaviano Vera Salas, agradeció el mejoramiento del embarcadero, al considerar que fortalece la economía familiar de las y los pescadores e impulsa el turismo en la región. Boletín Oficial