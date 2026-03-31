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Impulsa ERA el Bienestar de Chiapas en Vivienda y Educación

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Se Fortalece el Sistema Educativo en Escuelas de la Entidad
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La CONAVI Informó que Chiapas Será Benefiado con más de 6 mil Viviendas
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Agradeció el Respaldo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Brinda a Chiapas en Dichos Rubros

*EL GOBERNADOR SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAVI, RODRIGO CHÁVEZ, Y EL TITULAR DE LA SEP, MARIO DELGADO, PARA ABORDAR ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA ENTIDAD.

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno de México, con el propósito de fortalecer acciones prioritarias en materia de vivienda y educación, orientadas a impulsar el bienestar y la prosperidad compartida del pueblo de Chiapas.
En un primer momento, el mandatario se reunió con el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, donde se dio a conocer que Chiapas será beneficiado con más de seis mil viviendas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de numerosas familias.

En ese contexto, Ramírez Aguilar expresó su reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo que brinda a la entidad en este rubro, al considerar que estas acciones responden a necesidades fundamentales de la población.
Posteriormente, el gobernador sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en el que se abordaron distintas estrategias para fortalecer el sistema educativo en el estado.
Al respecto, Ramírez Aguilar destacó el acompañamiento del Gobierno Federal en la consolidación de políticas educativas orientadas a ampliar oportunidades y generar mejores condiciones para el bienestar de las chiapanecas y los chiapanecos. Boletín Oficial

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