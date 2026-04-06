Hoy Paro Nacional de Transportistas y Productores Agrícolas

Reclaman Mayor Seguridad en las Carreteras y Mejores Condiciones Para Transitar

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Lamentaron que Autoridades no Hayan Sostenido una Mesa de Diálogo Para Evitar el Paro

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Pidieron la Comprensión de la Población y que Anticipen sus Viajes Para no ser Afectados

*SEÑALAN QUE LA FALTA DE ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL LOS HA ORILLADO A MANIFESTARSE NUEVAMENTE CON BLOQUEOS CARRETEROS EN DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS.

Ciudad de México, 5 de Abril.- Transportistas y productores del campo informaron que mantienen el paro nacional para este lunes 6 de abril, ante falta de acuerdos con el gobierno federal.



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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que habrá bloqueos carreteros en distintos puntos del país, desde temprana hora de mañana.«¡Como transportistas nos vamos al paro!», dijeron al acusar un alto precio al combustible, injustos peajes, inseguridad en las rutas y falta de respuesta del gobierno.Advirtieron que sin el transporte, el campo no mueve sus productos al igual que las industrias.«Los transportistas somos quienes hacemos posible que los alimentos lleguen a la mesa de las familias y los productos a las tiendas.«Sin transporte, mujeres y hombres no podrían llegar a sus escuelas y trabajos «, indicaron la ANTAC y el FNRCM.Hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar sus viajes y a la comprensión por el paro nacional.«El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica. A todos: nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo, para que anticipen sus viajes y para que tomen sus debidas precauciones.«Las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes», dijo Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC.El pasado viernes, integrantes de la ANTAC y del FNRCM sostuvieron una mesa con autoridades federales, por lo que dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el mega paro.La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió recientemente a los transportistas y productores no bloquear las vías de comunicación para evitar afectaciones a terceros, además de seguir con el diálogo. SUN