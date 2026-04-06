Usuarios Denuncian Acoso y Abusos en el Transporte Público de Tapachula

Choferes Ponen en Peligro a los Pasajeros al Pelear Pasaje y Conducir con el Teléfono en la Mano

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Urge que haya una Profesionalización Para las Personas que Están Tras el Volante

Tapachula, Chiapas 5 de Abril del 2026.– El transporte público en la ciudad enfrenta una creciente ola de inconformidad social, luego de múltiples denuncias ciudadanas que evidencian presuntos casos de acoso, malos tratos y conductas irresponsables por parte de algunos operadores y ayudantes.

A través de redes sociales y testimonios difundidos en medios de comunicación, usuarios han expuesto situaciones preocupantes que ponen en riesgo la integridad de quienes utilizan diariamente este servicio. Uno de los casos más alarmantes fue el de una mujer que, al viajar sola en una unidad de la ruta Solidaridad, denunció haber sido víctima de insinuaciones por parte del ayudante del chofer, quien incluso sugirió desviar el trayecto, generando temor en la pasajera.

Julio Mérida Mejía, integrante de la Resistencia Civil Pacífica Tapachula, advirtió que este tipo de hechos no son aislados, sino parte de una problemática recurrente que se ha intensificado en los últimos meses. Señaló que además del acoso, existen constantes quejas por maltrato a usuarios —especialmente adultos mayores—

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uso del teléfono celular durante la conducción, exceso de volumen en música y maniobras peligrosas derivadas de la competencia por el pasaje.El activista subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en los operadores, sino también en los concesionarios, quienes permiten que personas sin la capacitación adecuada o sin documentación vigente estén al frente de las unidades. “No se puede poner en manos de cualquiera la seguridad de los ciudadanos”, expresó.Asimismo, indicó que algunos conductores, particularmente de origen extranjero, desconocen las vialidades y reglamentos de tránsito, lo que agrava los riesgos en el servicio.Ante este panorama, ciudadanos hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Movilidad y Transporte para reforzar los mecanismos de supervisión, verificar que los operadores cuenten con licencias y capacitación, y garantizar un servicio digno y seguro. Advirtieron que, de no atenderse esta situación, además del riesgo a los usuarios, se podrían generar complicaciones legales y la invalidez de seguros en caso de accidentes. EL ORBE/ JC.