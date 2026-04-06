Exitosa Presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo en Tapachula

*Ayuntamiento Celebró Semana Santa con Alegría y Arte

Tapachula, Chiapas; 5 de abril de 2026.– Tapachula vivió una Semana Santa histórica con la presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo, que cerró con broche de oro en Puerto Madero tras una serie de tres conciertos realizados en el Parque Miguel Hidalgo, el Parque Bicentenario y la costa tapachulteca.

Bajo la dirección de Paco Sánchez, la orquesta ofreció un espectáculo que emocionó y puso a vibrar a cientos de familias, tanto visitantes como locales, en un ambiente de alegría y convivencia.



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Este proyecto cultural es impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez, a través de CONECULTA Chiapas, acercando el arte y la música a todos los rincones del estado.El evento contó con la presencia de Norma Arellano, representante de CONECULTA; la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyng Wong; la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo; así como del director de Cultura del Ayuntamiento, Daniel Hernández Marroquín.En Tapachula, estas acciones cuentan con el respaldo del presidente municipal, Yamil Melgar, quien mantiene firme su compromiso de impulsar la cultura, el arte y el desarrollo social del municipio.Una noche inolvidable que marca un antes y un después para Puerto Madero, al recibir por primera vez un espectáculo de esta magnitud. Boletín Oficial