lunes, abril 6, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalExitosa Presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo en Tapachula
Local

Exitosa Presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo en Tapachula

0
22

*Ayuntamiento Celebró Semana Santa con Alegría y Arte

Tapachula, Chiapas; 5 de abril de 2026.– Tapachula vivió una Semana Santa histórica con la presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo, que cerró con broche de oro en Puerto Madero tras una serie de tres conciertos realizados en el Parque Miguel Hidalgo, el Parque Bicentenario y la costa tapachulteca.
Bajo la dirección de Paco Sánchez, la orquesta ofreció un espectáculo que emocionó y puso a vibrar a cientos de familias, tanto visitantes como locales, en un ambiente de alegría y convivencia.

Este proyecto cultural es impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez, a través de CONECULTA Chiapas, acercando el arte y la música a todos los rincones del estado.
El evento contó con la presencia de Norma Arellano, representante de CONECULTA; la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyng Wong; la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo; así como del director de Cultura del Ayuntamiento, Daniel Hernández Marroquín.
En Tapachula, estas acciones cuentan con el respaldo del presidente municipal, Yamil Melgar, quien mantiene firme su compromiso de impulsar la cultura, el arte y el desarrollo social del municipio.
Una noche inolvidable que marca un antes y un después para Puerto Madero, al recibir por primera vez un espectáculo de esta magnitud. Boletín Oficial

Exitosa Presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo en Tapachula
Artículo anterior
Rescatistas de la Policía Municipal Actúan a Tiempo y Rescatan a Surfista en Playa San Benito
Artículo siguiente
Usuarios Denuncian Acoso y Abusos en el Transporte Público de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Clausuran Negocios en el Centro de Tapachula por Riesgos Sanitarios y Presuntas Irregularidades

Al Instante staff - 0
• La zona de “los portales” sigue bajo tensión por conflictos y alta presencia de migrantes. Tapachula, Chiapas, 6 de abril de 2026.- Autoridades de la...
Leer más

EN EL SEXENIO SE DESTINARÁN 350 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Al Instante staff - 0
Comunicado 145/2026 EN EL SEXENIO SE DESTINARÁN 350 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; EN 7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN SE INVIRTIÓ MÁS QUE EN 18 AÑOS...
Leer más

Asoleándose al son de la Marimba

Al Instante staff - 0
Desde el siglo XIX. En las costas chiapanecas en la región de Soconusco existe un poblado llamado San Benito, que forma parte de Tapachula,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV