Rescatistas de la Policía Municipal Actúan a Tiempo y Rescatan a Surfista en Playa San Benito

Tapachula, Chiapas; 05 de abril de 2026.- Rescatistas de la Policía Municipal actuaron de manera oportuna y lograron rescatar con vida a un joven que era arrastrado por la corriente en playa San Benito, a la altura de la ventana 3 (playa del Surfista).

El joven ingresó al mar y quedó atrapado en una zona de mayor profundidad, sin posibilidad de salir por la fuerza de la corriente.



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Gracias a la rápida coordinación con salvavidas y personal de Marina, fue puesto a salvo sin que requiriera atención médica y posteriormente entregado a sus familiares.De manera conjunta con Protección Civil Municipal y Protección Civil del Estado, se mantiene vigilancia permanente en las playas de Tapachula, con el objetivo de resguardar la integridad de las y los visitantes.Este hecho refrenda el compromiso y la capacidad de respuesta de quienes, todos los días, trabajan para proteger la vida de la ciudadanía y visitantes. Boletín Oficial