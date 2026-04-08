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Destaca ERA EN 2º. Lugar a Nivel Nacional en Aprobación a su Desempeño

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Tenemos un Gran Gobernador, Eduardo Ramírez. Su Trabajo no Sólo se Refleja en Las Encuestas, Sino en la Vida Diaria de Todas y Todos los Chiapanecos, Reconoce la Ciudadanía

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