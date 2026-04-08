Eduardo Ramírez Inaugura Camino Berriozábal-Vistahermosa en Beneficio de 39 mil Habitantes

En el municipio de Berriozábal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación y el mejoramiento integral del camino Berriozábal-Vistahermosa. Destacó que esta obra, en la que se invirtieron más de 15.5 millones de pesos y que beneficia a más de 39 mil habitantes, fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y las actividades sociales, comerciales y turísticas.

El mandatario afirmó que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento, con el propósito de impulsar nuevas acciones y proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar y la prosperidad de la población.



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En este contexto, Ramírez Aguilar resaltó que, como resultado del esfuerzo interinstitucional y, sobre todo, de la aplicación de la ley, se ha logrado recuperar la paz y el Estado de derecho, así como reactivar la economía y la productividad en este municipio y en diversas regiones de Chiapas.“Trabajamos para que las y los chiapanecos vivan en paz. La gente fue afectada por la baja del turismo, en la actividad restaurantera y comercial, pero eso es cosa del pasado. Ahora respaldamos al pueblo de Berriozábal. Aquí hay autoridad y se aplica la ley. Tenemos un gran compromiso de mantener la paz”, expresó.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la pavimentación de casi 1.5 kilómetros de este camino beneficiará directamente a la población dedicada principalmente a las actividades agrícolas. Subrayó que la obra materializa un compromiso cumplido del gobernador Eduardo Ramírez y, al mismo tiempo, fortalece la infraestructura en el estado de Chiapas.El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez por concretar acciones con sentido social y humanista que fortalecerán la movilidad y la seguridad en estas comunidades. Asimismo, señaló que a esta obra se sumarán otras iniciativas que el Ayuntamiento llevará a cabo para mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.En representación de las y los beneficiarios, Alejandro Pérez González agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por atender esta demanda prioritaria para la localidad, ya que durante mucho tiempo fue una necesidad que parecía inalcanzable y hoy se materializa en resultados concretos. Añadió que este camino permitirá un traslado más ágil y seguro de sus productos, además de facilitar el acceso a servicios básicos para las y los habitantes.A este acto también asistieron el presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, el comisariado ejidal de la colonia Vistahermosa, así como familias beneficiadas de esta comunidad. Boletín Oficial