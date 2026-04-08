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Urge Implementar Estrategias Para la Recuperación Turística del Soconusco

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*Destaca el Presidente de la CANACO

Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- Tras un arranque de año complicado para el sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Tapachula impulsa estrategias enfocadas en fortalecer el consumo interno, con el objetivo de contrarrestar la desaceleración económica que afecta a la región.
A nivel nacional, durante 2025 el turismo registró una caída del 5.9% en comparación con el año anterior, lo que ha impactado directamente en el dinamismo económico. En este contexto, el inicio del primer cuatrimestre de 2026 plantea el reto de implementar acciones inmediatas para reactivar la actividad comercial.

El presidente de CANACO Tapachula, Jorge Zúñiga Rodríguez, advirtió que la disminución en el flujo de visitantes y capital ha generado un entorno adverso, con una contracción cercana al 5% en la actividad económica local. Este comportamiento ha repercutido no solo en el sector servicios, sino también en toda la cadena productiva vinculada a la obra pública y a proyectos gubernamentales.
Entre los factores que explican esta situación se encuentran los conflictos internacionales y las alertas de viaje emitidas por países como Estados Unidos, que han reducido la movilidad turística hacia México. Además, se ha observado una ligera disminución en la llegada de visitantes guatemaltecos, tradicionalmente clave para la economía de Tapachula.
Ante este panorama, el organismo empresarial, en coordinación con la Secretaría de Economía municipal, promueve iniciativas como el “Viernes Local”, orientadas a incentivar el consumo en negocios de la región y priorizar productos elaborados por empresas locales.
El dirigente empresarial subrayó que el mercado interno representa una oportunidad estratégica, al señalar que el consumo nacional puede ser suficiente para impulsar la economía si se fortalece la preferencia por lo local.
Para los próximos meses, el sector mantiene expectativas positivas ante fechas comerciales como el Día del Niño y el 10 de mayo, que podrían generar mayor movimiento económico.
Asimismo, se contempla el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), gestionados a través del Gobierno del Estado, con el propósito de brindar liquidez y estimular la recuperación económica durante el segundo trimestre del año. EL ORBE/Nelson Bautista

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