Colonos de Monte Alba Exigen Restablecimiento de Energía Eléctrica

*Sufren de Constantes Fallas.

Tapachula, Chiapas; 7 de abril de 2026.- Cansados de la falta de respuesta, habitantes del fraccionamiento Monte Alba bloquearon este martes el bulevar Akishino, a la altura de una gasolinera y del kínder Club de Leones, para exigir la intervención inmediata de la Comisión Federal de Electricidad ante las constantes fallas en el suministro eléctrico.



1 de 2

La protesta, que inició alrededor de las 17:00 horas, consistió en la colocación de lazos, piedras y diversos objetos para impedir el paso vehicular, como medida de presión tras varios días sin energía eléctrica. Los inconformes señalaron que, pese a haber presentado reportes formales mediante oficios, no han recibido atención efectiva por parte de la paraestatal.Las afectaciones van más allá de la incomodidad. En el ámbito social, familias enteras permanecen a oscuras, mientras que niños y jóvenes enfrentan dificultades para realizar tareas escolares. Además, la falta de electricidad impacta directamente en la conservación de alimentos y el funcionamiento de aparatos básicos del hogar.Desde una perspectiva económica, los daños también son significativos. Pequeños comercios de la zona reportan pérdidas por productos echados a perder y por la imposibilidad de operar con normalidad, lo que golpea directamente sus ingresos diarios.Vecinos subrayan que esta no es la primera vez que recurren a manifestaciones para ser escuchados, ni se trata de un caso aislado. Diversas colonias de Tapachula enfrentan problemas similares en el suministro eléctrico, evidenciando deficiencias estructurales en la infraestructura y en la capacidad de respuesta de las autoridades.Los manifestantes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que personal de la CFE acuda a reparar las fallas, presuntamente originadas por un transformador dañado. Mientras tanto, la situación pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de garantizar servicios básicos eficientes, fundamentales para la calidad de vida y la estabilidad económica de la población. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.