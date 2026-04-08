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Encarecimiento de Insumos Provoca Alza en Precio del Pan

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Tapachula, Chiapas; 7 de abril de 2026.- La industria panificadora en Tapachula enfrenta un escenario cada vez más complejo debido al incremento en los precios de combustibles y materias primas, situación que ya impacta directamente en los costos de producción y, en consecuencia, en el precio final al consumidor.
Henry Canel García, panadero local, señaló que el aumento en la gasolina ha detonado una cadena de alzas en diversos insumos esenciales como harina, azúcar, lácteos y empaques. “Cuando sube la gasolina, todo sube, porque todo se mueve con transporte”, explicó, al detallar que productos como el queso han registrado incrementos significativos que afectan a quienes compran en volumen.
Este panorama ha obligado a los productores a tomar decisiones difíciles: absorber parte del impacto o trasladarlo al cliente. En muchos casos, la única alternativa ha sido ajustar precios de forma moderada, con incrementos que van desde 50 centavos hasta un peso por pieza, buscando no afectar drásticamente la economía familiar.
Desde un enfoque social, esta situación también repercute en el consumo. Con ingresos limitados, algunas familias han reducido la compra de pan o buscan opciones más económicas, lo que genera una disminución en las ventas para los pequeños negocios.
En el ámbito económico, los panaderos advierten que la incertidumbre persiste, ya que los aumentos en insumos no se detienen y podrían intensificarse en los próximos meses. Además, destacan que el encarecimiento no solo proviene del combustible, sino de una serie de incrementos acumulados desde inicios de año.
Ante este escenario, el llamado del sector es claro: fortalecer el consumo local como una forma de apoyar a los pequeños productores y mantener viva una actividad que forma parte de la vida cotidiana y la economía regional. EL ORBE/ JC.

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