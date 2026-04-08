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Comercios del Centro de Tapachula Retoman Actividades Normales

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*Tras Periodo de Semana Santa.

Tapachula, Chiapas; 7 de abril de 2026.- Luego del periodo vacacional de Semana Santa, los principales comercios del centro de Tapachula han retomado sus actividades habituales, marcando el regreso a la dinámica económica cotidiana en la ciudad.
Tras días en los que la afluencia disminuyó por la salida de familias hacia destinos turísticos, locatarios y pequeños empresarios reabrieron con la expectativa de recuperar ventas y estabilizar ingresos. Para muchos de ellos, estas fechas representan un reto, ya que la derrama económica se concentra en zonas de playa, dejando al comercio urbano en una posición vulnerable.

Gerardo “N” encargado de una tienda en el centro de Tapachula, manifestó que el comercio de la zona depende en gran medida del consumo interno. Por eso restaurantes, tiendas de ropa, abarrotes y servicios diversos vuelven a convertirse en el eje de la economía diaria, ofreciendo opciones accesibles para las familias que optan por permanecer en la ciudad.
Desde una perspectiva social, la reactivación del centro no solo implica ventas, sino también la recuperación de espacios de convivencia. El primer cuadro de la ciudad vuelve a llenarse de movimiento, fortaleciendo la interacción comunitaria y la identidad local.
En el ámbito económico, especialistas coinciden en que fortalecer el consumo local es clave para mantener la estabilidad de los pequeños negocios, generar empleo y evitar cierres que impacten directamente en la economía familiar.
El retorno a la normalidad comercial en Tapachula no solo marca el fin de la temporada vacacional, sino también la oportunidad de impulsar una economía más cercana, solidaria y sostenible, donde cada compra representa un respaldo directo al desarrollo de la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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