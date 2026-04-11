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Autoridades Estatales Realizan Cateo en Huixtla; Aseguran Armas, Droga, Equipo Táctico y Vehículos

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*- El Armamento Podría Estar Ligado a un Grupo Criminal que Opera en la Región
*- Participaron en el Operativo la SEDENA, Guardia Nacional, FGE y SSP.
*- Entre lo Asegurado se Encontró una Tabla con la que Delincuentes “Castigan” a sus Víctimas

*EL OPERATIVO SE REALIZÓ EN TRES INMUEBLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, LOS CUALES QUEDARON BAJO RESGUARDO DE LA AUTORIDAD.

El Grupo interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron diligencias de cateo en tres inmuebles ubicados en el municipio de Huixtla, donde se aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y vehículos.

En un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Zarco Oriente se aseguraron cuatro armas largas con cargadores, cuatro paquetes de marihuana, un paquete se sustancia granulada al parecer droga denominada «cristal”, radios de comunicación, chalecos tácticos y uniforme de policía apócrifo, una tabla, tres vehículos uno marca Chevrolet Cheyenne, otro Kia Sportage y un Jeep Grand Cherokee, así como seis motocicletas.
Los objetos asegurados y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad. Boletín Oficial

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