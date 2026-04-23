Avanzan Investigaciones por el Caso de Agresión Policiaca en Contra de Pobladores de Pavencul

*- En Enero de 2020, una Manifestación Culminó con un Operativo Donde se Reportó Abuso de Autoridad

*- Decenas de Pobladores de Pavencul Denunciaron Lesiones y Tortura

*- A más de 6 Años de Dicho Altercado, Pobladores Exigen que se Haga Justicia

*LA PERIODISTA CINTHYA ALVARADO ENRÍQUEZ INFORMÓ QUE LA CAUSA PENAL INTERPUESTA POR EL ENTONCES DIRECTOR DE LA POLICÍA, VA EN ETAPA INTERMEDIA.

Tapachula, Chiapas, 22 de abril de 2026.-. Son 14 autores materiales que presuntamente torturaron y abusaron de la fuerza contra pobladores de Pavencul aquel 27 de enero de 2020 cuando por el reclamo de los ciudadanos de la etnia Mam por el asesinato de dos transportistas impunes y la promesa incumplida de Óscar Gurría Penagos, hoy occiso, de arreglar la carretera hacia su ejido, la manifestación terminó en gresca, sin embargo, los más de 150 policías y al menos unos 50 elementos de Guardia Nacional no solo neutralizaron, sino golpearon hasta el desmayo a varios, arrastrándolos al estacionamiento subterráneo del palacio municipal.



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“indio asqueroso, pinche pavenculeño…” enunciaba un policía captado mientras levantaba y azotaba contra el piso a la víctima M.D.O. de identidad reservada, mayor de edad en video escandaloso por el odio, discriminación y tratos crueles e inhumanos que dio vueltas en todo el País, dijo afuera del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tapachula: yo me encuentro lisiado, nos encontramos lastimados hasta la fecha, me quebraron el puente de mis dientes, me agarraron a patadas, me aventaron al piso, esperamos que las autoridades que corresponden nos hagan justicia, mi hermanito Ovidio también murió, tal vez de los golpes y no vio justicia.Otra de las víctimas, N.L:M: dijo: “Me siento lo que estamos pidiendo es justicia, yo pido reparación integral por lo que me hicieron, atención médica y psicológico, fuimos brutalmente torturados, más de treinta indígenas, a mí me quebraron las dos clavículas, y seis costillas, quedé sin poder caminar por más de tres años, no se vale, yo no podía trabajar, y me afectó psicológicamente y me daba más convulsiones porque yo padecía de epilepsia pero me daba cada seis meses, con esto se agravó y no he recibido ninguna atención”En la Etapa Intermedia, se espera que el juez dirima las pruebas, que en este caso son doscientos elementos de prueba entre material videográfico, testimoniales, periciales y documentales, donde se documenta positivo en el Protocolo de Estambul, la prueba de que sí sufrieron tortura, además que ese ataque o represión contra los ciudadanos fue un modus operandi de aquel ayuntamiento, que alarmó a la sociedad tapachulteca, en varios videos publicados en diversos medios en redes sociales se percibió lo brutal de tal operativo, que una vez que los indígenas estaban ya sometidos, los policías continuaban golpeándolos.Lo registrado en Tapachula en 2020, fue aceptado por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libre Expresión FEADLE dependiente de la FGR, que llevó a cabo la investigación en donde el imputado de mayor rango es el ex Director de la Policía Municipal: Pedro Enock García Palazuelos. “También le pido a los tapachultecos que registren como violentadora a Rosa Irene Urbina Castañeda quien quedó como presidenta sustituta y en vez de apoyarnos, interrumpió y obstruyó la justicia, nos persiguió y usó los recursos del ayuntamiento para defender a los inculpados,” añadió otra de las víctimas, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez.