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Casi 2 mil Migrantes Rescatados y 949 Personas Localizadas en Chiapas: SSP

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, da a conocer que, como resultado de los operativos desplegados en coordinación con instancias de los tres órdenes de Gobierno, del 08 de diciembre de 2024 al 24 de abril de 2026 se han alcanzado los siguientes logros:
Mil 983 migrantes rescatados, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y su integridad.
949 personas reportadas como desaparecidas localizadas, mismas que fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contribuyendo al fortalecimiento de la justicia y la tranquilidad de sus familias.
Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por esta Nueva ERA de Seguridad, orientada a salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las personas, así como a fortalecer la paz y el orden en la entidad.
Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de continuar bajo la visión del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, trabajando de manera firme, coordinada y con responsabilidad social, priorizando siempre el bienestar de la población chiapaneca. Boletín Oficial

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