Encabeza ERA Arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Chiapas.

*- Convocó a la Población a Acudir a los Centros de Salud Para Vacunarse y Prevenir Enfermedades.
*- Se Tiene Contemplada la Aplicación de 168 mil Dosis del 25 de Abril al 2 de Mayo.
Durante el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que vacunar es un acto de amor, ya que protege la salud y la vida de las personas.
En ese sentido, reconoció la labor humanista de las brigadas de vacunación que recorren colonias, barrios y ejidos para fortalecer la prevención y resguardar a la población frente a enfermedades.
Ramírez Aguilar convocó a la población a acudir a los Centros de Salud para aplicarse las vacunas correspondientes y prevenir enfermedades. “El 80 por ciento de las enfermedades se pueden combatir a través de las vacunas. Si nos vacunamos, nos preparamos para cuidarnos. Invito a todas y todos a participar y a invitar a sus vecinos a esta campaña que se realizará hasta el 2 de mayo”, expresó.
En este marco, reiteró el llamado a las y los chiapanecos a seguir las recomendaciones de autocuidado ante las altas temperaturas, así como a participar en acciones de descacharrización y limpieza en los hogares, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikunguya durante la temporada de lluvias.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, puntualizó que esta jornada, que contempla la aplicación de 168 mil dosis del 25 de abril al 2 de mayo, representa una oportunidad para avanzar hacia la cobertura universal, al acercar servicios gratuitos a todas las comunidades sin distinción.
Asimismo, informó que se fortaleció el sistema de salud con la contratación de 250 brigadistas que realizan recorridos casa por casa, y agregó que en lo que va de la administración se han aplicado más de dos millones de dosis contra el sarampión, lo que permitió contener la enfermedad y elevar en 400 por ciento la productividad en este rubro.
Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y valoró el trabajo coordinado que se mantiene para acercar servicios de salud a las colonias, así como la implementación de acciones con enfoque humanista que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.
Estuvieron presentes el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el subdelegado médico del Issste en Chiapas, Carlos Alberto Domínguez Maldonado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; el coordinador médico del IMSS Coplamar, Saúl Madrid Tovilla; la diputada local por el Distrito I, Marcela Castillo Atristain; el representante de la VII Región Militar, Jesús Enrique González Castro; entre otras personas. Boletín Oficial