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Encabeza ERA Arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Chiapas.

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*- Convocó a la Población a Acudir a los Centros de Salud Para Vacunarse y Prevenir Enfermedades.
*- Se Tiene Contemplada la Aplicación de 168 mil Dosis del 25 de Abril al 2 de Mayo.

Durante el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que vacunar es un acto de amor, ya que protege la salud y la vida de las personas.
En ese sentido, reconoció la labor humanista de las brigadas de vacunación que recorren colonias, barrios y ejidos para fortalecer la prevención y resguardar a la población frente a enfermedades.

Desde la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario destacó que, gracias al compromiso de la ciudadanía y a la coordinación entre autoridades federales y estatales de salud, Chiapas avanzó de la posición 30 al segundo lugar nacional en cobertura de vacunación durante 2025. Señaló que la meta es alcanzar el primer lugar en el presente año.
Ramírez Aguilar convocó a la población a acudir a los Centros de Salud para aplicarse las vacunas correspondientes y prevenir enfermedades. “El 80 por ciento de las enfermedades se pueden combatir a través de las vacunas. Si nos vacunamos, nos preparamos para cuidarnos. Invito a todas y todos a participar y a invitar a sus vecinos a esta campaña que se realizará hasta el 2 de mayo”, expresó.
En este marco, reiteró el llamado a las y los chiapanecos a seguir las recomendaciones de autocuidado ante las altas temperaturas, así como a participar en acciones de descacharrización y limpieza en los hogares, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikunguya durante la temporada de lluvias.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, puntualizó que esta jornada, que contempla la aplicación de 168 mil dosis del 25 de abril al 2 de mayo, representa una oportunidad para avanzar hacia la cobertura universal, al acercar servicios gratuitos a todas las comunidades sin distinción.
Asimismo, informó que se fortaleció el sistema de salud con la contratación de 250 brigadistas que realizan recorridos casa por casa, y agregó que en lo que va de la administración se han aplicado más de dos millones de dosis contra el sarampión, lo que permitió contener la enfermedad y elevar en 400 por ciento la productividad en este rubro.
Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y valoró el trabajo coordinado que se mantiene para acercar servicios de salud a las colonias, así como la implementación de acciones con enfoque humanista que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.
Estuvieron presentes el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el subdelegado médico del Issste en Chiapas, Carlos Alberto Domínguez Maldonado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; el coordinador médico del IMSS Coplamar, Saúl Madrid Tovilla; la diputada local por el Distrito I, Marcela Castillo Atristain; el representante de la VII Región Militar, Jesús Enrique González Castro; entre otras personas. Boletín Oficial

Encabeza ERA Arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Chiapas.
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