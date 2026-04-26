En Marcha Campaña Preventiva Contra Vectores en el Soconusco

*A Través de la Jurisdicción Sanitaria No. 7.

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril de 2026.- Autoridades de Salud activaron una campaña preventiva en la región del Soconusco para evitar la propagación de la “leishimaniasis”, enfermedad transmitida por el mosquito flebótomo que puede generar afectaciones severas si no se detecta a tiempo.

La estrategia, coordinada entre la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria Número 7 y el Ayuntamiento de Tapachula, prioriza la detección temprana y el control del vector, ante el contexto nacional de alerta por casos recientes registrados en Yucatán.



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Javier Artemio Muñoz, especialista en el programa de paludismo y leishimaniasis, señaló que, aunque en el Soconusco no se han confirmado contagios, existe riesgo de introducción debido a la movilidad poblacional.Advirtió que un brote podría expandirse con rapidez si no se actúa de manera preventiva.La transmisión ocurre cuando el flebótomo pica a un portador infectado humano o animal y posteriormente contagia a una persona sana.Existen tres formas principales de la enfermedad, la cutánea, que provoca úlceras en la piel, la mucocutánea, que daña tejidos de nariz y boca y la visceral, considerada la más grave por afectar órganos como el hígado y provocar deterioro físico severo.Como parte de las acciones, brigadas sanitarias realizan operativos nocturnos para capturar mosquitos mediante trampas especializadas, principalmente en zonas de mayor riesgo.Los ejemplares recolectados son analizados en el laboratorio estatal de Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades también identificaron a animales silvestres como tlacuaches y armadillos y domésticos, entre ellos perros y gatos, como posibles reservorios del parásito.Ante este panorama, se recomienda a la población usar repelente, evitar la exposición durante la noche y madrugada, así como mantener limpios los patios para reducir la presencia de fauna que pueda hospedar al vector.Con estas medidas, el Sector Salud busca contener posibles contagios y preservar la seguridad sanitaria en la región fronteriza. EL ORBE/Nelson Bautista