Padres de Familia Denuncian Irregularidades en la Secundaria Federal No. 1

*Señalan Ausentismo por Parte de Docentes.

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril del 2026.- Madres y padres de familia de la Secundaria Federal No. 1 en Tapachula, alzaron la voz para denunciar una serie de presuntas irregularidades al interior del plantel, las cuales –afirman- están afectando de manera directa la calidad educativa y el bienestar de los alumnos.

La señora Lorenza Reyes, quien se identifica como representante de un grupo de madres, expresó su preocupación por situaciones que van desde la falta de maestros en aulas hasta la existencia de docentes que, según señalan, perciben un salario sin impartir clases de manera regular. Esta situación, aseguran, ha provocado que los estudiantes acumulen horas libres sin aprovechamiento académico.



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De acuerdo con los denunciantes, también se han detectado posibles actos irregulares como robos dentro de la institución, mismos que ya habrían sido documentados y presentados con anterioridad ante instancias educativas, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta efectiva.Otro de los puntos que genera inconformidad es la pérdida de talleres educativos que anteriormente formaban parte de la oferta académica.Padres de familia señalan que al menos tres de estos espacios han desaparecido, limitando las oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes. A esto se suma la falta de infraestructura adecuada, como un aula destinada a actividades de ofimática.Asimismo, acusan falta de seguimiento por parte de autoridades escolares y de supervisión, a quienes responsabilizan de no atender acuerdos previamente establecidos ni dar solución a las problemáticas expuestas. Señalan que, pese a reuniones sostenidas y compromisos asumidos, no se han observado avances concretos.La situación, advierten, no solo impacta en el desarrollo académico de los jóvenes, sino que también tiene repercusiones sociales y económicas a largo plazo, al debilitar la formación educativa que necesitan para acceder a mejores oportunidades en el futuro.Ante este panorama, los padres de familia hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que intervengan, investiguen de manera imparcial y garanticen condiciones dignas de enseñanza. Asimismo, pidieron que no existan represalias contra los estudiantes por alzar la voz.Finalmente, exhortaron a otros padres a no permanecer en silencio y a sumarse a la exigencia de una educación de calidad, recordando que el derecho a una formación adecuada es fundamental para el desarrollo de la comunidad. EL ORBE/ JC