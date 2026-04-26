Preparatoria Tapachula Celebra 107 Años Formando Generaciones

*- Durante la Semana se Realizaron Actividades Culturales, Deportivas y un Desfile Conmemorativo

*- Reconocen Trayectoria de Destacados Docentes en Dicha Institución

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril del 2026.- La Escuela Preparatoria “Tapachula”, Turno Matutino, conmemoró su 107 aniversario consolidándose como una de las instituciones educativas más emblemáticas del Estado, destacando no solo por su trayectoria histórica, sino por su impacto en la formación de generaciones que han contribuido al desarrollo social, político y económico de la región.

El director del plantel, Carlos Alberto Espinal Liévano, informó que esta celebración se llevó a cabo a través de una semana cultural que incluyó actividades académicas, deportivas y artísticas. Entre ellas, la presentación de un libro por parte de una exalumna, así como un desfile conmemorativo organizado por los propios estudiantes, quienes diseñaron carros alegóricos como muestra de identidad y pertenencia.



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Espinal Liévano subrayó que este aniversario representa un momento significativo para la comunidad educativa, al reflejar más de un siglo de aportaciones a la sociedad tapachulteca y chiapaneca. “Nuestra escuela ha sido semillero de profesionistas que hoy destacan en distintos ámbitos, lo que reafirma nuestro compromiso con la formación integral de los jóvenes”, expresó.En ese sentido, destacó que el plantel impulsa actualmente gestiones para obtener el reconocimiento de “benemérita”, debido a su antigüedad y aportación histórica en la Educación Media Superior en el Estado.Como parte de los procesos de modernización, la institución también avanza en la implementación de un sistema de control de acceso mediante huella digital, proyecto que se desarrolla en coordinación con el Comité de Padres de Familia. Esta medida busca fortalecer la seguridad y mejorar el seguimiento de asistencia de los estudiantes, brindando mayor certeza a las familias.Finalmente, el Director hizo un llamado a la población interesada en formar parte del plantel, informando que el proceso de entrega de fichas para nuevo ingreso se encuentra abierto hasta el 20 de mayo.Con más de un siglo de historia, la Preparatoria Tapachula continúa adaptándose a los nuevos retos educativos, apostando por la formación de jóvenes preparados para contribuir al crecimiento y bienestar de la sociedad. EL ORBE/ JC