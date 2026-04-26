Repuntan Empeños en Tapachula por Temporada de Festejos

*Para el Día del Niño y Día de las Madres.

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril del 2026.- Con la llegada de fechas clave como el Día del Niño y el Día de las Madres, las casas de empeño en Tapachula registran un incremento significativo en la demanda de préstamos prendarios, impulsado principalmente por los gastos relacionados con celebraciones familiares.

De acuerdo con Miguel Ángel Ruiz Santiz, subgerente de la casa de empeño Presta Mil, en las últimas semanas se ha observado un repunte cercano al 20% en el número de operaciones, destacando el empeño de artículos como joyería de oro, aparatos electrónicos y motocicletas.



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A diferencia de otros periodos del año, explicó que este aumento no está relacionado con la llamada “cuesta de enero”, sino con la necesidad de liquidez inmediata para cubrir gastos propios de la temporada. “La gente se está preparando para los festejos, tanto del Día del Niño como del Día de las Madres, y eso genera mayor movimiento en los préstamos”, indicó.En cuanto a los montos solicitados, detalló que el promedio oscila entre los 2 mil y 5 mil Pesos, cantidades que permiten a las familias solventar compromisos sin recurrir a créditos más complejos o de mayor plazo.Se prevé que esta tendencia se mantenga activa hasta finales de junio o principios de julio, cuando tradicionalmente disminuye la actividad en este sector. Posteriormente, el flujo vuelve a incrementarse hacia el cierre del año, especialmente en noviembre y diciembre.Respecto a la situación que enfrenta el Nacional Monte de Piedad, Ruiz Santiz señaló que algunos clientes han expresado preocupación por la incertidumbre sobre sus prendas, debido al cierre temporal de operaciones. No obstante, aclaró que esta situación no ha generado un impacto directo en la demanda de otras casas de empeño, aunque sí refleja inquietud entre quienes mantienen artículos resguardados en dicha institución.El comportamiento actual confirma que las casas de empeño continúan siendo una alternativa inmediata para obtener recursos en momentos clave, especialmente en temporadas donde el gasto familiar tiende a incrementarse. EL ORBE/ JC