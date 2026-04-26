Ayuntamiento de Tapachula Conmemora 163 Aniversario del Natalicio de Belisario Domínguez.

*- El Alcalde Yamil Melgar Reconoció el Legado del Prócer Chiapaneco.

*- Destacó que su Vida Inspira a Servir con Valentía y Compromiso.

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril de 2026.- En el marco del 163 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez, autoridades civiles y militares participaron en una ceremonia conmemorativa para honrar la memoria de uno de los grandes referentes de la libertad y la democracia en México.



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Durante el acto, Yamil Melgar destacó que recordar a Belisario Domínguez es refrendar valores como el servicio, la valentía y el compromiso con el pueblo, principios que siguen guiando la transformación de la vida pública.Con esta conmemoración, se fortalece la memoria histórica y se reafirma el compromiso de seguir construyendo, con responsabilidad y vocación de servicio, un municipio y un país con mayores libertades y justicia. Boletín Oficial