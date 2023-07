Usuarios se Quedan Atrapados en Juego Mecánico de Six Flags

*En la Ciudad de México.

Ciudad de México.- En redes sociales se volvió viral el video del momento en que se quedó parado un vagón en la atracción Medusa del parque de diversiones Six Flags en la Ciudad de México.

A través de TikTok, el usuario Armando González (@aall4ever) compartió un clip donde se observa el vagón en lo alto de una subida y a su alrededor algunos trabajadores del parque, quienes al parecer van a auxiliar a los pasajeros.

De acuerdo con algunos comentarios en la red social, el incidente se originó por una falla de energía en el juego, aunque algunos aseguraron que ese día varios juegos tuvieron que ser detenidos por la lluvia que se registraba en ese momento.

«Tanto que cobran, debería haber mejor mantenimiento y alimentos de buena calidad», «voy a ir mañana a ver si no hay pedos», «eso ya no es normal corran por sus vidas» y «soy yo o últimamente han estado fallando más de lo normal estos juegos», fueron algunos de los comentarios en la red social. Sun