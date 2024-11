Por Corte de Circulación se Generó un Accidente

*Tuxtla Gutiérrez

*Entre un Particular y un Taxi

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 28 de enero.- Las últimas horas del sábado se registró un fuerte accidente provocado presuntamente por un corte de circulación de un vehículo particular y una unidad de transporte público en su modalidad de taxi.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 20:34 horas en el bulevar Los Laguitos, en el carril que circula de poniente a oriente frente a una conocida gasolinera de Pemex en Tuxtla Gutiérrez. Según testigos, ambos vehículos iban excediendo el límite de velocidad y sucedió el presunto corte de circulación cuando el taxi no pudo frenar, por lo que se estrelló contra el muro de contención; además la unidad particular se dio a la fuga.

Elementos de Policía de Tránsito Municipal llegaron al sitio para acordonar el área. Una grúa del estado remolcó el taxi con número económico 3897, al corralón en turno. El saldo fue solo de daños materiales por varios miles de pesos. EL ORBE / Isabel Utrilla / Corresponsal