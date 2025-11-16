Tres lesionados y dos vehículos en pérdida total tras fuerte choque en el Libramiento Sur-Oriente

Tapachula, Chiapas a 16 de noviembre 2025.— Cerca de las 12:55 horas de la madrugada de este domingo se registró un aparatoso accidente en el Libramiento Sur-Oriente, a la altura de la entrada a Terranova y en los límites con la 9ª Avenida Sur Par Vial, dejando un saldo de tres personas lesionadas y dos vehículos en pérdida total.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Nissan X-Trail intentaba incorporarse al libramiento desde una zona residencial cuando fue impactada frontalmente por una camioneta Toyota Hilux color blanco, equipada con carrocería para transporte de materiales, la cual circulaba de poniente a oriente. Tras el impacto, la X-Trail salió proyectada hacia su costado derecho, mientras que la Hilux terminó estrellándose contra un tráiler azul de la línea Kenworth que estaba detenido en espera del cambio de semáforo.

El choque movilizó a cuerpos de emergencia, arribando paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Club CARCH 04 Tapachula) y elementos de Protección Civil Municipal en la unidad PC-68, quienes brindaron atención y valoración a los lesionados. Minutos después, dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, a bordo de la unidad 23132, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. De manera preliminar, se informó que el semáforo operaba correctamente y que uno de los conductores no respetó la preferencia de paso, originando el choque.

Debido a la fuerza del impacto, tanto la Nissan X-Trail como la Toyota Hilux quedaron con las bolsas de aire activadas y catalogadas como pérdida total, presentando daños severos en su parte frontal. El tráiler resultó con afectaciones menores en la fascia y un faro.

Personal técnico de grúas procedió al retiro de las unidades siniestradas. A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades reportaron que los involucrados resultaron únicamente con lesiones y una fuerte impresión.

El orbe/Carlos Montes