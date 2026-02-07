Ataque Armado Deja un Muerto y dos Heridos

*Huixtla, en la Colonia Esquipulas

Huixtla, Chiapas; 6 de febrero.- Una noche de terror se vivió en la colonia Esquipulas, luego de que un ataque armado dejara como saldo a una persona sin vida y dos más gravemente heridas. Los hechos ocurrieron a un costado del conocido negocio “Queso Vaquero”.

Vecinos reportaron el ataque armado al 911 emergencias, acudieron elementos de las corporaciones de seguridad y emergencia; confirmaron el deceso de un hombre identificado como Juan Diego “N”, mejor conocido por el alias de “El Chabelo”. El cuerpo quedó tendido en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

Personal de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Las dos personas heridas por los proyectiles, fueron auxiliadas por los paramédicos de Protección Civil.

Los lesionados responden a los nombres de Fide Castro “N”, de 28 años, quien presentaba una herida de bala en la pierna. Ligny Simey “N”, de 29 años, quien presentaba un impacto en la cadera. Ambos son originarios de este municipio y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Huixtla.

La zona fue acordonada por los elementos policíacos Municipales y Estatales, mientras se iniciaban las investigaciones para dar con los responsables de este ataque que ha generado conmoción en la zona. Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenidos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda