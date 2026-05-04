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Marina Asegura 2 Toneladas de Cocaína en Golfo de Tehuantepec

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Ciudad de México; 03 de Mayo de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de dos toneladas de cocaína a 103 millas náuticas de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
El aseguramiento fue de 78 bultos embalados en bolsas color negro, que contenían un total de dos mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso de dos toneladas que se encontraban flotando en el mar.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.
Esta acción representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de Pesos y evita que millones de dosis de esta droga lleguen a las calles.
La Semar resaltó que las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa en aguas nacionales son para inhibir actividades delictivas con el objetivo de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.Sun

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