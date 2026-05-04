Morenistas Dejan Solo a Rubén Rocha en Congreso; Asisten Todos los Gobernadores de Morena, Menos Él

*- En el Congreso Nacional de Morena no Hubo Representación del Estado de Sinaloa.

*- Ni Siquiera Quedó un Espacio Libre Para Rubén Rocha o Yeraldine Bonilla.

*- Ariadna Montiel Afirma que en Morena No Habrá Corruptos.

*SENADORES, DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS ESTATALES SE DESMARCARON DEL GOBERNADOR CON LICENCIA DE SINALOA, POR LA INVESTIGACIÓN QUE LA FGR REALIIZA EN SU CONTRA.

Ciudad de México; 03 de Mayo de 2026.- Senadores, Diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.



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Solo el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del Gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable «no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso».El también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía en la FGR, pero al ser cuestionado si tiene confianza en Rubén Rocha, respondió «no lo conozco».La diputada Dolores Padierna afirmó que «por fortuna», Rocha Moya ya pidió licencia y «está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo».SunASISTEN TODOS LOS GOBERNADORESDE MORENA, MENOS ROCHAEn el presidium del Congreso Nacional de Morena tuvieron lugar todos los gobernadores emanados del partido, menos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tampoco estuvo presente su suplente Yeraldine Bonilla.El Congreso Nacional arrancó a las 11:21 horas del domingo con la presencia de 1,830 congresistas nacionales. Presentes en el templete estuvieron los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo y todos los gobernadores emanados del partido, menos Sinaloa.En el espacio ni siquiera sobraba el asiento. Deliberadamente, en la organización, no se tomó en cuenta a Sinaloa y su gobernador con licencia, tampoco algún representante del gobierno interino, tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, hechas por el gobierno de Estados Unidos.Como representantes del CEN estaban presentes la hasta hoy presidenta Luisa María Alcalde Luján; la secretaria General, Carolina Rangel; el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán; y la secretaria de Comunicación, Camila Martínez.En su VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevó a cabo este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México, ni siquiera se pronunció el nombre de Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narco.Si bien el gobernador de Sinaloa con licencia no asistió, su sombra estuvo presente en el cónclave guinda, pero no hubo un gesto de apoyo o solidaridad.Al final, algunos delegados de Sinaloa pretendieron organizar una porra para Rocha Moya, pero el intento se ahogó al no tener eco entre los asistentes.Eso sí, la diputada Dolores Padierna salió en defensa de Morena para rechazar que sea un «narcopartido».Aunque los dirigentes de Morena negaron afectación alguna por el golpe a la Cuarta Transformación recibido desde la Corte del Sur de Nueva York, los ánimos no fueron lo festivo que deseaban los morenistas, por más que se organizó una minibatucada en el acceso principal.Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de las investigaciones de la fiscalía.Únicamente el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable, «no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso».El también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía plenamente en la FGR y su titular, Ernestina Godoy, pero al ser cuestionado si tiene la misma confianza en Rubén Rocha Moya, respondió: «No lo conozco».Dijo que ni la Presidenta ni el expresidente López Obrador ni nadie tienen que salir a respaldar al gobernador con licencia.«Para eso está la ley, la justicia y la Constitución».El senador veracruzano dijo no tener temor a acusaciones de Estados Unidos contra más morenistas o que les sean canceladas sus visas.«Qué vamos a tener temor de nada. Yo te quiero mostrar algo, no por apantallar, pero mira, aquí tengo mi visa, ni voy ni me interesa. Ahorita me invitaban a Ottawa a una reunión interparlamentaria. No voy a ir, porque aquí está el trabajo ahorita en el territorio», indicó.La diputada Dolores Padierna afirmó que «por fortuna», Rocha Moya ya pidió licencia y «está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo».En corto, algunos morenistas comentaron que el partido debe deshacerse de algunas lacras y demostrar en los hechos que está en contra de la corrupción y las conductas ilegales.Lo que sí abundó en el congreso fue el respaldo y cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de un llamado a honrar el legado del tabasqueño.Quizás, por ello, a los 3 mil congresistas se les obsequió una mochila con los colores y el logotipo del partido, que contenía los libros «¡Gracias!, Grandeza» y «México en transformación: la formación del Estado nacional» (1824-1867), del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y «Diario de una transición histórica», de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Además, la mochila incluía un folleto: «100 postulados morenistas», una playera y una gorra con el logotipo de Morena.Luego de ser electa por unanimidad como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel «leyó la cartilla» a quienes aspiran a ser candidatos en el proceso electoral del próximo año, y advirtió que la honradez pesará más que la popularidad, pues nadie podrá alcanzar una candidatura si no tiene una trayectoria «impecable», así gane de calle la encuesta interna. SUN