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Una Ciudad Mejor Iluminada es una Ciudad más Segura: Yamil Melgar

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*- Inaugura Alumbrado Público en el Boulevard Antiguo Aeropuerto y Libramiento Sur
*- Se Instalaron 155 Luminarias Solares en Diversas Vialidades Estratégicas

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó los avances del programa de alumbrado público en la glorieta del Dr. Manuel Velasco Suárez, el bulevar Antiguo Aeropuerto y el Libramiento Sur, como parte de la estrategia #CaminaSeguro para fortalecer la seguridad en la Ciudad.
Durante el recorrido, se informó que los trabajos presentan un avance físico del 95% e incluyen la instalación de más de 155 luminarias solares de entre 100 y 120 watts, así como la colocación de 108 postes cónicos de 8 metros de altura, lo que permite ampliar el radio de iluminación en vialidades estratégicas.

“Estamos supervisando que cada luminaria esté correctamente instalada, porque una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura”, dijo Yamil Melgar. “Hoy Tapachula avanza en la percepción de seguridad, y estas acciones son clave para brindar tranquilidad a peatones y automovilistas”, añadió Yamil Melgar.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, destacó que el proyecto integra tecnología eficiente y coordinación interinstitucional. “El avance es del 95% en la instalación de alumbrado público solar, con infraestructura que garantiza mayor cobertura e iluminación en puntos estratégicos de la ciudad”, señaló.
El Gobierno Municipal subrayó que estas acciones se alinean a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, contribuyendo a mejorar los indicadores al pasar de ser el municipio con mayor percepción de inseguridad en 2024 a ubicarse actualmente en la posición 43 a nivel nacional, de acuerdo con el INEGI.
La ciudadanía ha comenzado a percibir calles más iluminadas y seguras, mientras el Ayuntamiento avanza de manera paralela en acciones de bacheo, rehabilitación integral de vialidades y fortalecimiento del sistema de recolección de residuos sólidos. Con estas obras, Tapachula avanza con #VoluntadParaTransformar.
En la gira de trabajo, el alcalde Yamil Melgar , también estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos; el director de Alumbrado Público, Alberto Robledo, y el presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Ernesto Hernández. Boletín Oficial

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