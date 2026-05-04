Una Ciudad Mejor Iluminada es una Ciudad más Segura: Yamil Melgar

*- Inaugura Alumbrado Público en el Boulevard Antiguo Aeropuerto y Libramiento Sur

*- Se Instalaron 155 Luminarias Solares en Diversas Vialidades Estratégicas

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó los avances del programa de alumbrado público en la glorieta del Dr. Manuel Velasco Suárez, el bulevar Antiguo Aeropuerto y el Libramiento Sur, como parte de la estrategia #CaminaSeguro para fortalecer la seguridad en la Ciudad.

Durante el recorrido, se informó que los trabajos presentan un avance físico del 95% e incluyen la instalación de más de 155 luminarias solares de entre 100 y 120 watts, así como la colocación de 108 postes cónicos de 8 metros de altura, lo que permite ampliar el radio de iluminación en vialidades estratégicas.



1 de 3

“Estamos supervisando que cada luminaria esté correctamente instalada, porque una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura”, dijo Yamil Melgar. “Hoy Tapachula avanza en la percepción de seguridad, y estas acciones son clave para brindar tranquilidad a peatones y automovilistas”, añadió Yamil Melgar.Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, destacó que el proyecto integra tecnología eficiente y coordinación interinstitucional. “El avance es del 95% en la instalación de alumbrado público solar, con infraestructura que garantiza mayor cobertura e iluminación en puntos estratégicos de la ciudad”, señaló.El Gobierno Municipal subrayó que estas acciones se alinean a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, contribuyendo a mejorar los indicadores al pasar de ser el municipio con mayor percepción de inseguridad en 2024 a ubicarse actualmente en la posición 43 a nivel nacional, de acuerdo con el INEGI.La ciudadanía ha comenzado a percibir calles más iluminadas y seguras, mientras el Ayuntamiento avanza de manera paralela en acciones de bacheo, rehabilitación integral de vialidades y fortalecimiento del sistema de recolección de residuos sólidos. Con estas obras, Tapachula avanza con #VoluntadParaTransformar.En la gira de trabajo, el alcalde Yamil Melgar , también estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos; el director de Alumbrado Público, Alberto Robledo, y el presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Ernesto Hernández. Boletín Oficial