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Colapsa Fachada del Hospital del IMSS Nueva Generación por Fuerte Tromba

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*- Las Torrenciales Lluvias de Ayer Causaron Afectaciones en Varias Viviendas
*- Cuerpos de Rescate Atendieron la Emergencia, sin Reportar Lesionados

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo del 2026.- Una fuerte tromba provocó afectaciones en techos de viviendas en diferentes puntos de la Ciudad de Tapachula, por la tarde de este domingo 3 de Mayo.
Esta situación alerta a los cuerpos de emergencia y seguridad quienes por el momento no reportan personas lesionadas o fallecidas debido a los incidentes, en donde los vientos arrancaron los techos de algunas viviendas.

La afectación mayor derivado de la repentina tormenta con vientos y lluvia que se registró en la zona del Hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a un costado de la Carretera Costera, en donde la fachada principal colapsó.
La estructura no soportó los fuertes vientos y se vino abajo, quedando los escombros en la entrada principal a donde a diario acuden decenas de personas ya sea a consulta o a visitar a familiares.
Hasta el momento los cuerpos de emergencia no reportaron heridos a pesar de lo aparatoso de la situación, ya que la fachada, construida con falso plafón y estructuras metálicas, se vino abajo y quedó al descubierto la pared de ladrillos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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