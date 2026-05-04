Usuarios Denuncian Desorden en el Transporte Público de Tapachula

*Por Saturación de Unidades.

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo del 2026.- La problemática del transporte público en la Ciudad se ha recrudecido en las últimas semanas, generando un clima de inconformidad entre concesionarios y operadores, quienes advierten un escenario de descontrol que ya impacta tanto en la seguridad vial como en la economía del sector.

Integrantes de la ruta 18 Indeco, insisten que el incremento de unidades ha rebasado la capacidad real de las rutas, provocando una competencia desmedida por el pasaje.

Luciana Valencia Ruiz, socia transportista, advirtió que esta saturación no solo afecta sus ingresos, sino que también pone en riesgo a la población, al propiciar que los choferes conduzcan bajo presión, incrementando la probabilidad de accidentes.



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A esta situación se suma la denuncia sobre la presunta invasión de rutas por parte de unidades con concesiones suburbanas, que ahora buscan operar en zonas urbanas ya saturadas. De acuerdo con los transportistas, esta práctica rompe acuerdos históricos entre organizaciones y genera un conflicto directo por el control del servicio.Por su parte, Alfredo Cruz Ovando señaló que en Tapachula existen al menos 58 rutas, muchas de ellas ya en su máxima capacidad operativa. Sin embargo, acusó que continúan otorgándose permisos sin una planeación clara, lo que agrava el problema. “No sabemos de dónde vienen estas decisiones; las unidades aparecen de la noche a la mañana”, afirmó.El impacto no es menor. En el plano económico, los ingresos de los operadores han disminuido considerablemente, afectando el sustento de cientos de familias. En lo social, el desorden en las vialidades, los tiempos de espera y los accidentes generan una percepción de inseguridad entre los usuarios.Ante este panorama, el sector transportista hizo un llamado urgente a la Secretaría de Movilidad y Transporte para frenar el ingreso de más unidades y revisar la legalidad de las concesiones otorgadas.Consideran que, de no tomarse medidas inmediatas, la crisis del transporte en Tapachula podría escalar a un conflicto mayor, donde el caos vial y la disputa por el pasaje terminen afectando a toda la ciudadanía. EL ORBE/ JC