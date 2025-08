Productores de Azúcar en la Región Costa Reportan Pérdidas Millonarias

*Ingreso de Azúcar Extranjera Afecta al Sector.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto de 2025.- La crisis económica golpea con fuerza al sector agrícola del Soconusco, donde productores de caña de azúcar reportan pérdidas millonarias debido a la caída del precio por tonelada, atribuida a la saturación del mercado nacional por azúcar importada de Brasil.

Jorge Arroyo Ruiz, productor local, denunció que actualmente reciben apenas 950

Pesos por tonelada de caña, frente a los 1,200 Pesos del ciclo anterior. Esta diferencia representa una pérdida de 250 Pesos por tonelada, lo que se traduce en hasta 25 mil Pesos menos por unas 100 hectáreas cultivadas.

“El problema no es la cosecha ni las plagas; es el mercado saturado. La sobreoferta, provocada por la importación masiva de azúcar brasileña, ha desplomado los precios y nos está dejando sin margen de ganancia”, explicó.

La situación no afecta únicamente a la caña. El productor señaló que otros cultivos como la soya, el maíz y el café, también se ven perjudicados por la entrada de productos extranjeros a precios más bajos, lo que deja en desventaja a los productores nacionales.

“Ya hay compañeros que han abandonado el cultivo de maíz y soya porque simplemente ya no es rentable”, advirtió.

También lamentó que la falta de regulación y apoyo del Gobierno Federal agrave el panorama. “Necesitamos que se regulen las importaciones y se proteja la producción nacional”, urgió.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales y legisladores de Chiapas para tomar medidas que eviten el colapso del sector agrícola en la región. “Si no hay cambios, vamos a tener que abandonar los cultivos. No es una amenaza, es una realidad”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista