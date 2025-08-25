lunes, agosto 25, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalConcluye el Curso de Inducción Para Estudiantes de Nuevo Ingreso en el...
Estatal

Concluye el Curso de Inducción Para Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Cecytech y TBC

0
5

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;Agosto de 2025.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) concluyeron con éxito el Curso de Inducción dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, actividad que se desarrolló en cada uno de los planteles como parte del proceso de preparación para el arranque del ciclo escolar.
El objetivo de este curso fue brindar a las y los jóvenes las herramientas necesarias para integrarse de forma informada, segura y responsable a su nuevo entorno educativo, permitiéndoles conocer el modelo académico, los servicios institucionales, las áreas de apoyo y los lineamientos que orientarán su formación a lo largo de los próximos tres años.
Durante la jornada se llevaron a cabo sesiones informativas, recorridos guiados por las instalaciones, orientación sobre el uso de plataformas tecnológicas, dinámicas grupales y espacios de acercamiento con el personal docente y administrativo, generando un ambiente de confianza, pertenencia y acompañamiento desde el primer día de clases.
El director general del Cecytech y coordinador estatal del TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció la participación activa del alumnado y el compromiso del personal educativo para fortalecer el vínculo con esta nueva generación, facilitando así su proceso de adaptación escolar y reafirmando el enfoque humanista y transformador que impulsa la institución.
Dijo que de cara al inicio del ciclo escolar previsto para el 1 de septiembre, se contempla reforzar las competencias académicas y socioemocionales del estudiantado mediante estrategias integrales que contribuyan a su bienestar, su permanencia escolar y su desarrollo como ciudadanos responsables, colaborativos y comprometidos con su entorno.
Finalmente, anunció la realización de la Segunda Jornada Académica del 26 al 28 de agosto, espacio institucional que tiene como propósito ofrecer actualización y formación docente, fortalecer las prácticas pedagógicas y alinear los procesos de enseñanza-aprendizaje con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Boletín Oficial

Concluye el Curso de Inducción Para Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Cecytech y TBC
Artículo anterior
Invita IMSS Chiapas a la Primera Carrera Pedestre “Suma Vida, Dona Órganos”
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC Vence 1-0 a Toros Neza FC

Al Instante staff - 0
*En el Inicio del Apertura 2025. El conjunto de Tapachula FC arrancó con el pie derecho su participación en...
Leer más

Festejan los 15 Años de Kristaly y Abigail

Al Instante staff - 0
Con gran alegría, las hermanas Kristaly Jael Palomeque Hidalgo y Abigail Palomeque Santos, celebraron sus 15 años en una velada inolvidable. Kristaly lució un...
Leer más

Aprehenden a presuntos ladrones de Terán: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el 20 de agosto de este año El grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV