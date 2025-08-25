Concluye el Curso de Inducción Para Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Cecytech y TBC

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;Agosto de 2025.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) concluyeron con éxito el Curso de Inducción dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, actividad que se desarrolló en cada uno de los planteles como parte del proceso de preparación para el arranque del ciclo escolar.

El objetivo de este curso fue brindar a las y los jóvenes las herramientas necesarias para integrarse de forma informada, segura y responsable a su nuevo entorno educativo, permitiéndoles conocer el modelo académico, los servicios institucionales, las áreas de apoyo y los lineamientos que orientarán su formación a lo largo de los próximos tres años.

Durante la jornada se llevaron a cabo sesiones informativas, recorridos guiados por las instalaciones, orientación sobre el uso de plataformas tecnológicas, dinámicas grupales y espacios de acercamiento con el personal docente y administrativo, generando un ambiente de confianza, pertenencia y acompañamiento desde el primer día de clases.

El director general del Cecytech y coordinador estatal del TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció la participación activa del alumnado y el compromiso del personal educativo para fortalecer el vínculo con esta nueva generación, facilitando así su proceso de adaptación escolar y reafirmando el enfoque humanista y transformador que impulsa la institución.

Dijo que de cara al inicio del ciclo escolar previsto para el 1 de septiembre, se contempla reforzar las competencias académicas y socioemocionales del estudiantado mediante estrategias integrales que contribuyan a su bienestar, su permanencia escolar y su desarrollo como ciudadanos responsables, colaborativos y comprometidos con su entorno.

Finalmente, anunció la realización de la Segunda Jornada Académica del 26 al 28 de agosto, espacio institucional que tiene como propósito ofrecer actualización y formación docente, fortalecer las prácticas pedagógicas y alinear los procesos de enseñanza-aprendizaje con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Boletín Oficial