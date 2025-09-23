Consejo Estatal de Protección Civil Evalúa Daños Generados por Lluvias en Chiapas

*Se Espera Entrada de la Onda Tropical No. 34.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 de Septiembre de 2025.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que derivado de la onda tropical número 33, que generó lluvias intensas en la entidad, se tuvieron afectaciones en 32 municipios de cinco regiones del Estado, con ocho ríos desbordados, 11 puentes dañados y 26 tramos carreteros afectados.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil encabezada por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y en la que el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, funge como secretario técnico, se analizaron los pronósticos de lluvia en la entidad y se evaluaron los daños generados por la onda tropical 33.

El secretario de Protección Civil expuso la información preliminar que se tiene hasta el momento en las regiones Soconusco, Istmo-Costa, Sierra Mariscal, De Los Llanos y Norte, así como las afectaciones en cada una de ellas.

Informó que no se reportan pérdidas de vidas humanas, únicamente pérdidas materiales. Con el desbordamiento de los ocho ríos, 465 familias, es decir, un total de mil 973 personas resultaron afectadas, además de mil 338 viviendas en diversos municipios de Chiapas.

En infraestructura educativa, resultaron con afectaciones la Escuela Primaria Mariano Arista en Ixhuatán; en Capitán Luis A. Vidal una secundaria comunitaria y en San Fernando la caída de una barda en la Escuela Primaria Niños Héroes, en donde se han suspendido las clases.

En comunicación se contabilizan hasta el momento, 11 puentes dañados, de los cuales cinco son carreteros, cinco de hamaca y uno peatonal. En tramos carreteros, se registran 26 con deslaves, socavones o afectaciones a la carretera; además de 21 comunidades incomunicadas en los municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán e Ixtapangajoya.

El secretario de Protección Civil mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), CFE, Conagua, Secretaría de Infraestructura, Comisión Estatal de Caminos, Inifech, Provich, Sistema DIF Chiapas, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras, que conforman el Consejo Estatal de Protección Civil; así como alcaldes de los municipios afectados, a fin de atender con inmediatez las afectaciones y necesidades da la población.

En tanto el pronóstico del tiempo para los próximos días es que la onda tropical número 34 en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura favorecerán el ingresode aire húmedo, mismo que estará generando lluvias intensas en las regiones: Soconusco, Istmo Costa, Frailesca y Altos TsotsilTseltal.

Para el resto de las regiones presentarán lluvias fuertes a muy fuertes con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

El Sistema Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales.Boletín Oficial