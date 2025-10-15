miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalBloquean el Plantel 36 del COBACH de Siltepec, en la Sierra de...
Estatal

Bloquean el Plantel 36 del COBACH de Siltepec, en la Sierra de Chiapas

0
23

*Padres de Familia Denuncian Presuntos Actos de Corrupción de Directivos.

Siltepec, Chiapas 14 de Octubre del 2025.- Padres de familia sostienen una manifestación y bloqueo desde el lunes 13 de octubre, de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 36, en la zona sierra de la entidad. Argumentando presuntos actos de corrupción de parte de directivos a nivel regional, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales.
A decir de los inconformes, mediante asamblea acordaron suspender actividades y bloquear las instalaciones de dicho plantel educativo, afectando el proceso educativo de cientos de estudiantes del nivel medio superior.

La inconformidad surgió, por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos federales del programa “La Escuela es Nuestra”. En donde señalan al Coordinador Regional del COBACH, Javier Morales Avalos de presionar a los directivos de este plantel y de otros en el soconusco, para presuntamente beneficiar con obras educativas a una constructora con la que suponen ya trae acuerdos bajo la mesa.
Ante este escenario, los inconformes están pidiendo la intervención de autoridades estatales, para darle solución a este conflicto, generado por los mismos funcionarios de dicho sistema educativo.
Los manifestantes, esperan que las autoridades estatales, puedan reunirse con ellos el próximo viernes, en dicho centro educativo, en donde las clases siguen suspendidas. EL ORBE/ JC.

Bloquean el Plantel 36 del COBACH de Siltepec, en la Sierra de Chiapas
Artículo anterior
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 15 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
Reconocen al Empresario Octavio Marín de la Rosa por su Labor Altruista
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP brinda apoyo a pobladores por el desborde del río Suchiate

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la...
Leer más

Denuncian Presunta Desaparición de Líder de Caravana Migrante

Al Instante staff - 0
Tonalá, Chiapas 15 de Octubre del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la costa de Chiapas, denunciaron a través de la redes sociales,...
Leer más

En operativo interinstitucional, detienen a masculino con arma de fuego en Ocozocoautla de Espinosa

Al Instante staff - 0
-El detenido manifestó pertenecer al cártel Chiapas - Guatemala En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV