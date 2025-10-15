Bloquean el Plantel 36 del COBACH de Siltepec, en la Sierra de Chiapas

*Padres de Familia Denuncian Presuntos Actos de Corrupción de Directivos.

Siltepec, Chiapas 14 de Octubre del 2025.- Padres de familia sostienen una manifestación y bloqueo desde el lunes 13 de octubre, de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 36, en la zona sierra de la entidad. Argumentando presuntos actos de corrupción de parte de directivos a nivel regional, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales.

A decir de los inconformes, mediante asamblea acordaron suspender actividades y bloquear las instalaciones de dicho plantel educativo, afectando el proceso educativo de cientos de estudiantes del nivel medio superior.



La inconformidad surgió, por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos federales del programa “La Escuela es Nuestra”. En donde señalan al Coordinador Regional del COBACH, Javier Morales Avalos de presionar a los directivos de este plantel y de otros en el soconusco, para presuntamente beneficiar con obras educativas a una constructora con la que suponen ya trae acuerdos bajo la mesa.Ante este escenario, los inconformes están pidiendo la intervención de autoridades estatales, para darle solución a este conflicto, generado por los mismos funcionarios de dicho sistema educativo.Los manifestantes, esperan que las autoridades estatales, puedan reunirse con ellos el próximo viernes, en dicho centro educativo, en donde las clases siguen suspendidas. EL ORBE/ JC.