Refrendamos Nuestro Compromiso con el Combate a la Impunidad y la Corrupción: Fiscal General

*Destaca Detenciones por Fraude y Corrupción

Como todos los lunes, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, habló sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez y el esclarecimiento de diversos hechos de relevancia en el estado.

Durante su transmisión en vivo, Jorge Llaven destacó la detención de Paola «N», Marco «N» y Luis «N» por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y falsificación de documentos; precisó que fueron denunciados por más de 20 víctimas, quienes fueron engañadas mediante un esquema de fraude sistemático.



Detalló que el modus operandi consistía en la venta fraudulenta de concesiones de taxi, vehículos y supuestos programas de apoyo, con lo cual lograban simular toda una red de operaciones ilícitas para engañar a sus víctimas. De acuerdo con los peritajes realizados y las denuncias presentadas, esta red delictiva logró obtener aproximadamente 26 millones de pesos, cantidad que resulta de la suma de las denuncias registradas del 2019 al 2024.Actualmente, los detenidos ya se encuentran enfrentando a la justicia; no obstante, aún falta por detener a otra persona integrante de esta red, por lo que se mantienen activas las labores de inteligencia e investigación para lograr su captura.De igual forma, dio a conocer la detención de José «N» y Marco A. «N», y que el pasado 11 de diciembre se inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia, en el cual el monto de lo sustraído asciende a 60 mil pesos. Agregó que la víctima presentó la denuncia correspondiente e identificó plenamente a los presuntos responsables, quienes posteriormente fueron detenidos. Tras las investigaciones, se confirmó que ambos eran elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez.Enfatizó que no se tolerará ningún acto de corrupción ni habrá impunidad, especialmente cuando se trate de servidores públicos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de haber sido víctima de extorsión, abuso de autoridad u otro delito por parte de estos u otros servidores públicos, presenten su denuncia ante la Fiscalía General, porque los imputados se encuentran detenidos y se pueden integrar más carpetas de investigación.En otro momento, el Fiscal General reportó saldo blanco tras la realización de la Feria Chiapas 2025; precisó que además de participar con el Centro de Mando que se instaló al interior de la feria con los tres órdenes de gobierno, al exterior se mantuvo el Operativo Alcoholímetro a fin de que las personas regresaran a casa de manera tranquila y con seguridad, sin poner en riesgo su vida o la de terceros.Agregó que se aplicaron 10 mil 137 pruebas, logrando que no hubiera incidente mayor que lamentar; asimismo, cerca de 30 personas fueron auxiliadas de manera preventiva. “Gracias a las familias que participaron en las actividades que se llevaron a cabo desde la mañana hasta la noche en la Feria Chiapas”.Llaven Abarca también dio a conocer la estadística delictiva en Tuxtla Gutiérrez, correspondiente del 8 al 14 de diciembre. Explicó que en cuanto a delitos diversos se registró un descenso del 20 por ciento, en comparación con la primera semana de diciembre, donde se iniciaron 20 carpetas de investigación, mientras que en la semana se radicaron 16.Respecto de los delitos de alto impacto, se reportó un descenso del 50 por ciento. Detalló que únicamente se registró un robo a negocio en la colonia El Retiro, por el cual se inició una carpeta de investigación y se realizan las diligencias correspondientes para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.Mientras que en la incidencia de los delitos sexuales, informó que se tuvo un descenso del 67 por ciento, y en esta semana se radicó una carpeta de investigación por el delito de violación, por hechos ocurridos en la colonia Las Granjas, por lo que derivado de este ilícito se están realizando los actos de investigación para que el culpable enfrente la justicia.Sobre el delito de violencia familiar dijo que se recibieron 18 denuncias y reafirmó que el día lunes son los días en que se reciben más denuncias, lo que está asociado al consumo de alcohol. “La violencia no es normal ni para las mujeres, pero tampoco para los hombres; lo mejor es tener una relación de respeto, una relación de hermandad, de confianza y de comunicación, y no ejercer violencia al interior de los hogares”, acotó.Finalmente, el Fiscal General subrayó que aunque hubo un despliegue de seguridad que implicó la concentración de elementos de la Fiscalía General y de diversas corporaciones en el recinto ferial, se mantuvo vigilancia en toda la Ciudad. Boletín Oficial