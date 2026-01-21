Poder Judicial y TEPJF Impulsan Diálogo Sobre Mediación Electoral en Chiapas

*Para Fortalecer la Justicia Electoral.

Con el objetivo de fortalecer una justicia electoral más cercana, pacífica y eficaz, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó junto al titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, en la Mesa de Diálogo sobre Mediación Electoral, realizada en la Sala de Presidencia de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

En esta sesión de análisis, moderada por el secretario técnico de Atención y Gestión de Controversias en Materia Electoral, Sergio Arturo Valls Esponda, Moreno Guillén destacó que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), particularmente la mediación, representan una herramienta clave para atender los conflictos desde el diálogo.



1 de 2

Detalló que, en nuestros pueblos originarios, la justicia alternativa siempre ha existido, basada en el acuerdo más allá de protocolos, lo que conocemos como el “LekilChapanel”. Por ello, la mediación y conciliación son figuras que llegaron para quedarse y se debe impulsar su aplicación, no solamente en el ámbito electoral.El titular de la casa de la justicia en la entidad subrayó que, gracias a la adecuada implementación de los MASC a través de los Tribunales Federales, la población comenzará a adoptarlos como una real alternativa para el acceso a la justicia, y reiteró su apoyo para que este logro se materialice en servicio de Chiapas y de México.Por su parte, el magistrado Bátiz García agradeció la participación de todas y todos los presentes en este ejercicio, a través del cual darán cuenta de los beneficios que este modelo brinda en cada una de sus competencias, a efecto de generar una herramienta para seguir trabajando en conjunto, no solo por Chiapas, sino para toda la República.Asimismo, el Presidente del TEPJF recalcó que la justicia electoral constituye una responsabilidad social del nuevo Poder Judicial y que la justicia alternativa cobra pleno sentido en esta materia, pues no sustituye a la justicia jurisdiccional, sino que la fortalece.En este espacio de reflexión participaron la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Edna Maritza Morales Bautista; la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Marina Martha López Santiago; entre otras autoridades de los ámbitos judicial y electoral, academia y representantes de partidos políticos, quienes compartieron experiencias y puntos de vista sobre la viabilidad, alcances y beneficios de la mediación en controversias de naturaleza electoral, dentro del marco jurídico vigente.Con este ejercicio, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso de promover el diálogo interinstitucional y consolidar una justicia más transparente y orientada a la paz social, en beneficio de la vida democrática de la entidad. Boletín Oficial