lunes, febrero 9, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalChiapas Está Cambiando la Historia de la Alfabetización en México: INEA
Estatal

Chiapas Está Cambiando la Historia de la Alfabetización en México: INEA

0
15

* Reconoció la Política Educativa Impulsada por Eduardo Ramírez.

“Hace un año, junto con Mario Delgado y el gobernador Eduardo Ramírez, arrancamos en San Juan Chamula el programa de alfabetización más ambicioso en la historia de la entidad. Hoy decimos: gracias, Chiapas, por convertirse en cuna mundial de este trabajo profundamente humanista”, expresó Armando Contreras, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Durante la conferencia magistral impartida por el titular del INEA en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, en representación del Gobierno de Chiapas, expresó un amplio y enfático agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo institucional ha sido determinante para impulsar en la entidad acciones de alto impacto social y profundo sentido de justicia.
En su ponencia titulada “La alfabetización en México y la contribución histórica de Chiapas”, Contreras destacó el respaldo institucional y el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Eduardo Ramírez, para impulsar una política educativa centrada en las personas, alineada al principio nacional de “por el bien de todos, primero los pobres”.
Asimismo, subrayó que este año Chiapas se prepara para una celebración de alcance internacional, al posicionarse como referente global con el Programa de Alfabetización “Chiapas Puede”, una estrategia que ha logrado articular a comunidades, voluntarias y voluntarios, instituciones y gobiernos en torno a un objetivo común: que nadie se quede atrás.
“Gobiernos como el de Eduardo Ramírez son pocos en el país y en el mundo. La alfabetización transforma vidas: permite pasar de la oscuridad a la luz. Muy pronto, Chiapas dará buenas noticias en el concierto de las naciones”, afirmó.
El titular del INEA agradeció a Chiapas por convertirse en un faro de conocimiento y justicia social para miles de personas que hoy aprenden a leer y escribir. Como resultado de este esfuerzo colectivo, México redujo su indicador internacional de analfabetismo al pasar de 4.1 a 3.9 por ciento, lo que permite al país ubicarse, bajo estándares internacionales, como territorio libre de analfabetismo. Este logro fue posible gracias a la contribución decisiva de Chiapas, que atendió a cerca de 200 mil personas en un año. “En cada espacio que tengo, no me cansaré de decir: gracias, Chiapas. Porque si Chiapas Puede, México puede”, enfatizó.
Finalmente, reconoció las acciones paralelas impulsadas por el Gobierno del Estado para cumplir con este compromiso, como la asignación de presupuesto y el trabajo coordinado de los subsistemas educativos, municipios y dependencias, que permitieron reducir en tan solo un año el porcentaje de población que no sabía leer ni escribir del 14 al 9.3 por ciento. Boletín Oficial

Chiapas Está Cambiando la Historia de la Alfabetización en México: INEA
Artículo anterior
INDICADOR POLITICO
Artículo siguiente
Universitarios Impulsan Preservación del Idioma Mam en el Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Lunes 09 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Vica Celebra 7 Años de Magia y Diversión!

Al Instante staff - 0
Una tarde simplemente inolvidable fue la que protagonizó la encantadora Vica María Corral Barrientos, al celebrar sus 7 añitos de vida rodeada de amor,...
Leer más

Los Halcones Marinos de Seattle campeones en el. Super Bowl LX

Al Instante staff - 0
Se imponen los Halcones Marinos de Seattle a los Patriotas de Nueva Inglaterra 13 a 29.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV