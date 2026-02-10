Operativo Hostigamiento Deja 15 Detenidos, Armas y Narcóticos Asegurados

*El Fiscal General Jorge Llaven dio a Conocer los Resultados.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que derivado del hallazgo de una hielera con restos humanos en el parque Caña Hueca, por la disputa entre dos grupos generadores de violencia debido al narcomenudeo, se mantiene el Operativo Hostigamiento en Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocozocoautla, San Fernando, Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga durante las 24 horas con tareas operativas, de investigación, inteligencia y proximidad.



1 de 4

De esta forma, del 4 al 8 de febrero, se ha logrado el aseguramiento de 15 personas detenidas en flagrancia, tres inmuebles cateados, cuatro vehículos asegurados, así como cuatro armas largas, 16 cargadores abastecidos, 360 cartuchos útiles, más de 300 dosis de marihuana cocaína o cristal, radioequipos portátiles, equipo táctico y ponchallantas también asegurados.Recordó que por esos hechos en Caña Hueca, también fueron detenidos Rubén Alberto, alias “El Tecate”, y Hugo Alexis, alias “El Espíritu”.En otro momento, Jorge Llaven señaló que en el municipio de Huixtla se llevó a cabo un cateo, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, donde se aseguró un inmueble y número importante de armas largas, indicios balísticos, ropa táctica y vehículos.Cabe mencionar que, de acuerdo con los actos de investigación que lleva a cabo la FGR, lo asegurado corresponde al Cártel de Sinaloa, por lo que se está trabajando en colaboración con dicha institución federal.Durante esta transmisión, mencionó el esclarecimiento del feminicidio ocurrido en septiembre de 2021 en el municipio de Zinacantán, por lo que fue detenido Pedro “N”, quien presuntamente privó de la vida a Cecilia “N”, de la comunidad Patosil. “No habrá impunidad aun cuando los delitos sean de años anteriores. Vamos a pedir la pena máxima”, aseguró.En cuanto a la incidencia delictiva estatal, el Fiscal General dio a conocer un comparativo entre enero de 2025 y enero de 2026. Detalló que, en delitos diversos, en dicho mes en 2025 se iniciaron mil 516 carpetas de investigación, mientras que en 2026 fueron 652, lo que representa un descenso del 57 por ciento.Respecto a los delitos de alto impacto, informó que se registró un descenso del 45 por ciento. En el caso del homicidio doloso, hubo una disminución del 10 por ciento, al pasar de 31 a 28. Asimismo, destacó que la extorsión disminuyó en un 76 por ciento, el robo de vehículo en un 64 por ciento y el secuestro en un 67 por ciento.Asimismo reconoció que el delito de feminicidio tuvo un incremento del 200 por ciento, al pasar de un feminicidio en enero de 2025 a tres en enero de 2026. Subrayó que este es un tema que duele y lastima, y aseguró que la FGE mantiene un compromiso de Cero Impunidad, garantizando que todo delito de feminicidio se investigue y se castigue.Sobre la incidencia delictiva en la semana del 2 al 8 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Llaven Abarca señaló que en cuanto a diversos delitos se iniciaron 16 denuncias, con un descenso del 16 por ciento, en comparación con la semana antepasada cuando se iniciaron 19. En el caso de delitos de alto impacto hubo un 75 por ciento menos que la semana antepasada, con una carpeta de investigación iniciada por homicidio doloso.Finalmente, refirió que los delitos del orden sexual hubo un incremento del 33 por ciento, es decir se iniciaron cuatro denuncias; mientras que por violencia familiar hubo un descenso del 13 por ciento, ya que la semana antepasada se iniciaron 24 investigaciones y 21 en la última. Boletín Oficial