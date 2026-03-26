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Chiapas Está Preparado Para Garantizar Vacaciones Seguras: SSP

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*Despliegan Operativos de Seguridad en Puntos Turísticos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de visitantes y población local durante las próximas vacaciones de Semana Santa, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado de la presidenta municipal de Coapilla, Yadira Pérez Pérez; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y el director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Carlos Javier Pineda Antillón, llevó a cabo una inspección de seguridad en el Centro Turístico Laguna Verde Encantada.

Durante el recorrido, Aparicio Avendaño destacó que, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, está recorriendo los municipios para supervisar de manera personal las acciones operativas de prevención, disuasión del delito y proximidad social diseñadas para este periodo vacacional.
“El llamado es a turistas y a la población a que visiten Chiapas, es un destino seguro, visiten el municipio de Coapilla. Hay un amplio despliegue carretero, vengan con sus familias a disfrutar de sus bellezas naturales, estamos trabajando para garantizar unas vacaciones seguras”, declaró.
En este marco, el titular de SSP, junto a personal especializado de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP), realizaron recorridos técnicos y operativos enfocados en la protección, la prevención de riesgos y la atención oportuna ante cualquier eventualidad.
Finalmente, refrendó su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad en los espacios turísticos, con presencia real, planeación y coordinación interinstitucional. Boletín Oficial

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