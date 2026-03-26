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Gusano Barrenador Continúa Afectando la Producción Ganadera en la Región

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*Urgen Acciones Concretas de Autoridades: Ganaderos.

Tapachula, Chiapas Marzo del 2026.– A pesar de la amenaza creciente que representa la plaga del gusano barrenador en la región, su combate continúa realizándose de manera artesanal, sin una estrategia integral visible ni acciones contundentes por parte de las autoridades responsables.
En distintas zonas rurales de la frontera sur, productores y habitantes han recurrido a la elaboración de trampas caseras como única medida de contención, ante la ausencia de programas efectivos que frenen la propagación de la mosca que afecta a animales de sangre caliente. La falta de seguimiento institucional ha provocado que la plaga continúe expandiéndose, generando preocupación en el sector ganadero y en la población en general.

De acuerdo con Jorge Ortiz Arévalo, secretario de Producto Carne Bovino en el estado, aunque se anunciaron acciones coordinadas entre dependencias como Salud, Secretaría del Campo y Senasica, en la práctica no se ha visto la implementación real de estos acuerdos. Señaló que, pese a que se habló de la instalación de cientos de miles de trampas, en comunidades rurales no existe evidencia de su colocación ni convocatorias para su elaboración.
El líder ganadero cuestionó la falta de congruencia entre lo anunciado y lo ejecutado, al asegurar que ni en mercados ni en ejidos se observa movimiento relacionado con estas acciones. “Se hicieron compromisos, pero no se han cumplido. Todo ha quedado en el discurso”, expresó.
Asimismo, indicó que tampoco hay avances visibles en proyectos como la liberación de moscas estériles a través de plantas especializadas, lo que deja al control de la plaga en un escenario vulnerable.
El impacto ya es significativo, principalmente en animales sin control sanitario como perros callejeros y fauna silvestre, aunque también representa un riesgo potencial para el ganado y, en casos extremos, para la salud humana.
Productores advierten que, sin acciones reales y coordinadas, el gusano barrenador continuará avanzando en territorio mexicano, agravado por la falta de control en la frontera con Guatemala, donde la plaga también se encuentra en expansión.
Ante este panorama, el llamado es claro: pasar de los acuerdos a la acción, antes de que la situación se convierta en una crisis sanitaria y económica de mayor escala. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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