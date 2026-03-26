Prevén Bajo Turismo en la Región Durante Semana Santa

*Familias Limitan Viajes por Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas Marzo del 2026.– La temporada vacacional de Semana Santa, tradicionalmente considerada una de las más fuertes para el sector turístico, enfrenta este año un panorama atípico en la región del Soconusco, donde la demanda de viajes ha disminuido considerablemente ante la incertidumbre económica que viven las familias.

Aunque el periodo vacacional está a la vuelta de la esquina, agencias de viajes reportan una baja significativa en reservaciones, reflejando un cambio en los hábitos de consumo. Hoy, la prioridad de muchas familias no es viajar lejos, sino cuidar su economía.

De acuerdo con Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas en la zona Soconusco, la tendencia actual muestra que los viajeros optan por destinos cercanos dentro del estado, como San Cristóbal de Las Casas o playas de la región, o bien, prefieren visitar a familiares en otras ciudades para reducir gastos de hospedaje.

El factor económico se posiciona como el principal detonante de esta disminución. El incremento en los precios de los combustibles, la inflación y la incertidumbre derivada del contexto internacional han generado que las familias moderen sus gastos, evitando viajes largos o de alto costo.

El impacto no solo golpea a las agencias de viajes, sino a toda la cadena turística: transportistas, restaurantes, hoteles y comercios locales. Incluso, se han observado promociones en tarifas aéreas en plena temporada alta, una señal clara de la baja demanda, situación poco común en años anteriores.

En comparación con temporadas pasadas, donde las ventas podían incrementarse hasta en un 80 por ciento, actualmente el crecimiento apenas alcanza entre un 20 y 30 por ciento, evidenciando una contracción importante del sector.

A pocos días del arranque oficial de Semana Santa, las expectativas de repunte son bajas, ya que la mayoría de los viajes suelen planearse con anticipación. Este escenario confirma que el turismo, como motor económico, también resiente los efectos de la crisis, reflejando una realidad donde el descanso ha pasado a segundo plano frente a la necesidad de estabilidad financiera. EL ORBE/ JC.