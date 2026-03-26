Empleados del Ayuntamiento de Cacahoatán Solicitan Auditorías

*Denuncian Presunto Desfalco de 12 Mdp en Obras.

Cacahoatán, Chiapas, 25 de marzo de 2026.– Los problemas al interior del Ayuntamiento de Cacahoatán continúan. En esta ocasión, empleados municipales han solicitado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que investigue las obras realizadas durante la actual administración encabezada por el edil Víctor Pérez Saldaña.



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De acuerdo con reportes extraoficiales, existe un presunto boquete financiero de 12 millones de pesos en la Dirección de Obras Públicas, el cual habría sido dejado por el hoy exdirector Carlos Moreno Mérida, conocido como “Yayo”, personaje cercano al alcalde y quien, pese a los señalamientos, no ha sido llamado a rendir cuentas.Según versiones de trabajadores del propio Ayuntamiento, el exfuncionario fue posteriormente habilitado como “asesor”, lo que califican como una incongruencia, ya que continúa percibiendo un sueldo superior al de otros funcionarios activos.En fechas recientes trascendió que Víctor Pérez Saldaña lo destituyó del cargo como director de Obras Públicas, presuntamente por haber otorgado permisos de cambio de uso de suelo a una tienda departamental, por lo cual —señalan— habría recibido una fuerte suma de dinero. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado si dichos recursos ingresaron a las arcas municipales.Lejos de ser investigado o sancionado, denuncian los empleados, el exfuncionario fue “premiado” con otro cargo, donde, aseguran, no realiza funciones operativas, pero sí percibe un salario considerable.Mientras tanto, en la Dirección de Obras Públicas persisten inconsistencias. Trabajadores de la comuna aseguran que existen recursos no comprobados y obras cuyos montos no coinciden con lo ejecutado, lo que habría generado el presunto faltante millonario.Los inconformes también señalaron que, mientras en la Tesorería Municipal cambiaron a todo el personal, tras la filtración de una nómina con salarios elevados, en Obras Públicas permanecen los mismos trabajadores, limitándose únicamente a sustituir al titular de la dependencia.Ante esta situación, los empleados municipales reiteraron su llamado a la Auditoría Superior del Estado y a instancias federales para que se realice una auditoría exhaustiva de los recursos públicos ejercidos durante la actual administración. EL ORBE / Mesa de Redacción