Precios de Pescados y Mariscos se Mantienen Estables en Mercados Tapachula

Comerciantes Afirman que Ofrecen Productos Frescos a la Población

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Ventas se Ubican Entre el 60% y 70% Previo al Periodo de Semana Santa

Tapachula Chiapas 25 de marzo 2027.– A pocos días del inicio de la Semana Santa, el sector de pescados y mariscos en Tapachula muestra un comportamiento inusual los precios se mantienen estables, sin los incrementos significativos que solían registrarse en esta temporada.

Francisco Guillén Gallegos, representante de la pescadería “Doña Mago”, informó que los costos de los productos marinos se han conservado prácticamente en los mismos niveles que en 2025.

Esta situación, explicó, busca favorecer a las familias en una de las temporadas de mayor consumo.



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En cuanto a la actividad comercial, señaló que las ventas se ubican entre el 60% y 70%, una cifra moderada en comparación con años anteriores. También destacó que la tradición de consumir pescados y mariscos desde el Miércoles de Ceniza ha perdido fuerza, lo que ha provocado un flujo de compras más gradual.Para brindar certeza a los consumidores, la administración del establecimiento aseguró que, en caso de presentarse ajustes durante los días santos, estos no superarían el 10%, equivalente a incrementos mínimos por kilogramo.Actualmente, los precios se mantienen en rangos accesibles: Pescado general 100 pesos por kilo; Robalo 180 pesos por kilo; Jaibón 100 pesos por kilo; Jaiba chica 80 pesos por kilo. Además, el local ofrece variedad de productos como huachinango, tacazote, camarón, filete y caracol, garantizando frescura y calidad.Los comerciantes hicieron un llamado a la población a consumir con confianza, subrayando que la estabilidad en los precios permite a más familias acceder a estos alimentos sin afectar su economía. EL ORBE/Nelson Bautista