Inicia Juicio Contra Responsable de Atentado Contra Trump

*Presuntamente fue Motivado por Temas Políticos.

Washington, EU;27 de Abril.- Cole Allen acusado por el tiroteo en una gala mediática a la que asistió Donald Trump este fin de semana fue imputado el lunes en un tribunal por intento de asesinato del Presidente y dos cargos relacionados con armas de fuego.

El hombre de 31 años enfrenta una pena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante el incidente del sábado en la cena de la White HouseCorrespondents’ Association en Washington, D.C.

Allen, vestido con un mono azul, no se declaró culpable durante la audiencia en un tribunal federal de la capital estadounidense y quedó detenido a la espera de su próxima comparecencia.

Los fiscales indicaron que Allen portaba una escopeta de acción de bombeo, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó atravesar el dispositivo de seguridad en el Hilton Washington DC National Mall TheWharf, donde la cena anual de la asociación se celebra desde hace décadas.

Se efectuaron varios disparos antes de que fuera reducido en un caótico enfrentamiento cerca de un control. El acusado nunca logró acercarse a Trump ni a los demás invitados presentes en el evento, que se desarrollaba en un piso inferior.

Funcionarios de la administración señalaron que el ataque del hombre, oriundo de California, fue el tercer intento contra la vida del mandatario, de 79 años, en los últimos dos años.

La Casa Blanca atribuyó la violencia a un «culto de odio de izquierda», apuntando contra dirigentes demócratas que han acusado a Trump de buscar concentrar poderes autoritarios. El propio presidente, por su parte, suele romper con la tradición institucional mediante duros ataques contra opositores, medios de comunicación, jueces, líderes extranjeros y el titular del banco central.

El sábado, Trump fue evacuado rápidamente del lugar por agentes del Servicio Secreto tras escucharse disparos. Imágenes de video mostraron que el atacante logró superar una primera línea de seguridad. No hubo víctimas fatales, aunque una bala impactó en el chaleco antibalas de un agente, según informaron las autoridades.

En una entrevista con CBS el domingo por la noche, Trump fue consultado sobre si temió que hubiera víctimas mientras la élite política y mediática de Washington buscaba refugio durante la cena de gala. «No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco», respondió.

El New York Post informó que Allen había escrito en un mensaje enviado a su familia poco antes del ataque que sus objetivos serían «priorizados del rango más alto al más bajo». En el lugar se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete, legisladores y cientos de invitados.

Trump relató en una conferencia de prensa improvisada esa misma noche en la Casa Blanca que inicialmente pensó que el ruido provenía de la caída de una bandeja, hasta darse cuenta de que eran disparos. También expresó su deseo de que la gala pueda reprogramarse en el plazo de un mes, al señalar que el hotel no era «una instalación particularmente segura», en medio de cuestionamientos sobre los protocolos de protección presidencial.

El lugar ha sido sede durante décadas de las cenas de la asociación sin incidentes. La entidad invita siempre a los presidentes en funciones, pero esta era la primera vez que Trump aceptaba asistir.

El mandatario ya había sido blanco de un intento de asesinato durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, en 2024, cuando un tirador abrió fuego, mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato en una oreja.

Meses después, otro hombre fue detenido luego de que un agente del Servicio Secreto detectara el cañón de un rifle entre los arbustos en el perímetro de un campo de golf en West Palm Beach, Florida, donde Trump jugaba una ronda.Sun