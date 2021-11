Huehuetecos Toman Presidencia, Exigen un Consejo Municipal

Huehuetán, Chiapas; 18 de Noviembre de 2021.- Este pasado miércoles 17 a las 11 de la noche, el Frente Popular Huehueteco tomó la Presidencia Municipal y con candados y cadenas cerró la puerta principal, mientras que por la entrada de atrás fueron expulsados los policías de guardia, señalaron que no se usó la violencia y que la ciudadanía acudió a la convocatoria que circuló por medio de volantes.

Representantes sociales de la zona urbana, cantones y ejidos rurales denuncian que es tan cansados de la corrupción administrativa de Manuel Ángel Villalobos, como la imposición de constructor en obras públicas corrompiendo la ley de transparencia y calidad.

Los inconformes señalaron que tomaron la Presidencia para exigir justicia, con la desaparición de poderes del actual Ayuntamiento y se forme un Consejo Municipal, el Tribunal estatal y Federal electoral, no aclaró ante la ciudadanía huehueteca el por qué no sancionó los hechos de violencia y sangrientos en donde hubo un herido de bala y varios lesionados a golpes, hechos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) local minimizó.

Remarcaron que estratégicamente hay cámaras para evidenciar algún acto violento del brazo armado del Gobierno, ya que el día de ayer los estaba rodeando en la mañana pero se retiraron. EL ORBE/Luis Montoya Jiménez / Luis Javier Ramos